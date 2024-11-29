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"Русагротранс" зафиксировал рост экспорта пшеницы из России в июле-ноябре - 29.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241129/eksport-853210879.html
"Русагротранс" зафиксировал рост экспорта пшеницы из России в июле-ноябре
"Русагротранс" зафиксировал рост экспорта пшеницы из России в июле-ноябре - 29.11.2024, ПРАЙМ
"Русагротранс" зафиксировал рост экспорта пшеницы из России в июле-ноябре
Экспорт пшеницы из РФ в июле-ноябре вырос относительно аналогичного периода прошлого года на 1,7 миллиона тонн, до 25,3 миллиона тонн, следует из презентации... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T17:45+0300
2024-11-29T17:45+0300
экономика
россия
русагротранс
сельское хозяйство
экспорт пшеницы
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Экспорт пшеницы из РФ в июле-ноябре вырос относительно аналогичного периода прошлого года на 1,7 миллиона тонн, до 25,3 миллиона тонн, следует из презентации руководителя аналитического центра "Русагротранса" Игоря Павенского, представленной на конференции "Агротренды России 2024-2025". "Экспорт пшеницы в июле-ноябре 2024/2025 – 25,3 миллиона тонн – на 1,7 миллиона тонн больше, чем год назад. Прогноз экспорта пшеницы за весь сезон 2024/25 – 41,7 миллиона тонн (в 2023/24 – 55,5 млн т)", - говорится в материалах. При этом показатели экспорта других сельскохозяйственных культур за июль-ноябрь снизились: экспорт зерна составит оценочно 30,1 миллиона тонн, что на 1 миллион тонн ниже, чем год назад, экспорт ячменя за тот же период находится на уровне 3,3 миллиона тонн – меньше на 1,4 миллиона тонн, чем год назад, экспорт кукурузы снизится на 0,97 миллиона тонн, до 1,4 миллиона тонн, следует из материалов "Русагротранса". Отмечается, что согласно прогнозу на экспорт за весь сезон 2024/2025, экспорт зерна снизится на 24,7 миллиона тонн, до 48,1 миллиона тонн относительно сезона 2023/2024, экспорт ячменя снизится на 5,23 миллиона тонн, до 3,75 миллиона тонн, экспорт кукурузы упадет на 5,34 миллиона тонн, до 2 миллионов тонн. Также в "Русагротрансе" спрогнозировали валовый сбор зерновых в России в сезоне 2024/2025 на уровне 123,8 миллиона тонн, включая 82 миллиона тонн пшеницы. В начале ноября вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия в этом году получит урожай в 130 миллионов тонн зерновых, что гарантирует ее продовольственную безопасность и позволит выполнить экспортные задачи. При этом президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский позднее сообщал, что союз ожидает урожай на уровне 126 миллионов тонн в чистом весе в 2024 году. Экспорт зерна, как сообщал Патрушев, составит 55-60 миллионов тонн.
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россия, русагротранс, сельское хозяйство, экспорт пшеницы
Экономика, РОССИЯ, Русагротранс, Сельское хозяйство, экспорт пшеницы
17:45 29.11.2024
 
"Русагротранс" зафиксировал рост экспорта пшеницы из России в июле-ноябре

"Русагротранс": экспорт пшеницы из РФ в июле-ноябре вырос до 25,3 млн тонн

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Экспорт пшеницы из РФ в июле-ноябре вырос относительно аналогичного периода прошлого года на 1,7 миллиона тонн, до 25,3 миллиона тонн, следует из презентации руководителя аналитического центра "Русагротранса" Игоря Павенского, представленной на конференции "Агротренды России 2024-2025".
"Экспорт пшеницы в июле-ноябре 2024/2025 – 25,3 миллиона тонн – на 1,7 миллиона тонн больше, чем год назад. Прогноз экспорта пшеницы за весь сезон 2024/25 – 41,7 миллиона тонн (в 2023/24 – 55,5 млн т)", - говорится в материалах.
При этом показатели экспорта других сельскохозяйственных культур за июль-ноябрь снизились: экспорт зерна составит оценочно 30,1 миллиона тонн, что на 1 миллион тонн ниже, чем год назад, экспорт ячменя за тот же период находится на уровне 3,3 миллиона тонн – меньше на 1,4 миллиона тонн, чем год назад, экспорт кукурузы снизится на 0,97 миллиона тонн, до 1,4 миллиона тонн, следует из материалов "Русагротранса".
Отмечается, что согласно прогнозу на экспорт за весь сезон 2024/2025, экспорт зерна снизится на 24,7 миллиона тонн, до 48,1 миллиона тонн относительно сезона 2023/2024, экспорт ячменя снизится на 5,23 миллиона тонн, до 3,75 миллиона тонн, экспорт кукурузы упадет на 5,34 миллиона тонн, до 2 миллионов тонн.
Также в "Русагротрансе" спрогнозировали валовый сбор зерновых в России в сезоне 2024/2025 на уровне 123,8 миллиона тонн, включая 82 миллиона тонн пшеницы.
В начале ноября вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия в этом году получит урожай в 130 миллионов тонн зерновых, что гарантирует ее продовольственную безопасность и позволит выполнить экспортные задачи. При этом президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский позднее сообщал, что союз ожидает урожай на уровне 126 миллионов тонн в чистом весе в 2024 году.
Экспорт зерна, как сообщал Патрушев, составит 55-60 миллионов тонн.
Предприятие Мелитопольский элеватор - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
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ЭкономикаРОССИЯРусагротрансСельское хозяйствоэкспорт пшеницы
 
 
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