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"Альтернатива для Германии" призвала к выходу страны из Евросоюза
"Альтернатива для Германии" призвала к выходу страны из Евросоюза - 29.11.2024, ПРАЙМ
"Альтернатива для Германии" призвала к выходу страны из Евросоюза
Немецкая правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) предложила выйти стране из Евросоюза в проекте своей предвыборной кампании. Об этом рассказало издание... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T13:22+0300
2024-11-29T13:22+0300
2024-11-29T13:22+0300
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Немецкая правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) предложила выйти стране из Евросоюза в проекте своей предвыборной кампании. Об этом рассказало издание Spiegel, проанализировавшее документ.Сообщается, что проект предвыборной программы будет принят после обсуждений членов партии в январе 2025 года."Мы считаем необходимым выход Германии из Европейского Союза и создание нового европейского сообщества", - подчеркнули политические деятели в проекте. При этом альтернативой ЕС АдГ предлагает создание "объединения по интересам и экономике". Еще одной мерой, продвигаемой партией, является отказ от евро и укрепление национальной валюты.
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германия, адг, ес
Политика, ГЕРМАНИЯ, АдГ, ЕС
"Альтернатива для Германии" призвала к выходу страны из Евросоюза
Альтернатива для Германии выступила за выход ФРГ из Евросоюза
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ.
Немецкая правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) предложила выйти стране из Евросоюза в проекте своей предвыборной кампании. Об этом рассказало издание Spiegel
, проанализировавшее документ.
Сообщается, что проект предвыборной программы будет принят после обсуждений членов партии в январе 2025 года.
"Мы считаем необходимым выход Германии из Европейского Союза и создание нового европейского сообщества", - подчеркнули политические деятели в проекте. При этом альтернативой ЕС АдГ предлагает создание "объединения по интересам и экономике". Еще одной мерой, продвигаемой партией, является отказ от евро и укрепление национальной валюты.
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