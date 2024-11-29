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"Альтернатива для Германии" призвала к выходу страны из Евросоюза

"Альтернатива для Германии" призвала к выходу страны из Евросоюза - 29.11.2024, ПРАЙМ

"Альтернатива для Германии" призвала к выходу страны из Евросоюза

Немецкая правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) предложила выйти стране из Евросоюза в проекте своей предвыборной кампании. Об этом рассказало издание... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T13:22+0300

2024-11-29T13:22+0300

2024-11-29T13:22+0300

политика

германия

адг

ес

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Немецкая правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) предложила выйти стране из Евросоюза в проекте своей предвыборной кампании. Об этом рассказало издание Spiegel, проанализировавшее документ.Сообщается, что проект предвыборной программы будет принят после обсуждений членов партии в январе 2025 года."Мы считаем необходимым выход Германии из Европейского Союза и создание нового европейского сообщества", - подчеркнули политические деятели в проекте. При этом альтернативой ЕС АдГ предлагает создание "объединения по интересам и экономике". Еще одной мерой, продвигаемой партией, является отказ от евро и укрепление национальной валюты.

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германия, адг, ес