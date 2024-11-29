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ФАС будет рекомендовать регионам РФ заключать соглашения о стабилизации цен

ФАС будет рекомендовать регионам РФ заключать соглашения о стабилизации цен - 29.11.2024, ПРАЙМ

ФАС будет рекомендовать регионам РФ заключать соглашения о стабилизации цен

Часть российских регионов заключают соглашения с производителями и сетями о стабилизации цен, в том числе на сливочное масло, сахар, хлеб и овощи "борщевого... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T15:34+0300

2024-11-29T15:34+0300

2024-11-29T15:34+0300

дмитрий патрушев

стабилизация

цены

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Часть российских регионов заключают соглашения с производителями и сетями о стабилизации цен, в том числе на сливочное масло, сахар, хлеб и овощи "борщевого набора", ФАС будет рекомендовать эту меру другим субъектам, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Регионы заключают соглашения с производителями и сетями о стабилизации цен. Это в том числе касается сливочного масла, сахара, хлеба и овощей так называемого "борщевого набора". На сегодня таких субъектов 36. Видим, что есть положительный эффект. Поэтому договорились, что Федеральная антимонопольная служба будет рекомендовать и другим регионам использовать данный инструмент. А также в целом продолжит осуществлять контроль за ценами", - сказал Патрушев.

https://1prime.ru/20241129/produkty-853203253.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий патрушев, стабилизация, цены