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ФАС будет рекомендовать регионам РФ заключать соглашения о стабилизации цен
ФАС будет рекомендовать регионам РФ заключать соглашения о стабилизации цен - 29.11.2024, ПРАЙМ
ФАС будет рекомендовать регионам РФ заключать соглашения о стабилизации цен
Часть российских регионов заключают соглашения с производителями и сетями о стабилизации цен, в том числе на сливочное масло, сахар, хлеб и овощи "борщевого... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T15:34+0300
2024-11-29T15:34+0300
2024-11-29T15:34+0300
дмитрий патрушев
стабилизация
цены
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Часть российских регионов заключают соглашения с производителями и сетями о стабилизации цен, в том числе на сливочное масло, сахар, хлеб и овощи "борщевого набора", ФАС будет рекомендовать эту меру другим субъектам, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Регионы заключают соглашения с производителями и сетями о стабилизации цен. Это в том числе касается сливочного масла, сахара, хлеба и овощей так называемого "борщевого набора". На сегодня таких субъектов 36. Видим, что есть положительный эффект. Поэтому договорились, что Федеральная антимонопольная служба будет рекомендовать и другим регионам использовать данный инструмент. А также в целом продолжит осуществлять контроль за ценами", - сказал Патрушев.
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дмитрий патрушев, стабилизация, цены
Дмитрий Патрушев, Стабилизация, цены
ФАС будет рекомендовать регионам РФ заключать соглашения о стабилизации цен
Патрушев: ФАС будет рекомендовать регионам РФ заключать соглашения о стабилизации цен
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Часть российских регионов заключают соглашения с производителями и сетями о стабилизации цен, в том числе на сливочное масло, сахар, хлеб и овощи "борщевого набора", ФАС будет рекомендовать эту меру другим субъектам, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"Регионы заключают соглашения с производителями и сетями о стабилизации цен. Это в том числе касается сливочного масла, сахара, хлеба и овощей так называемого "борщевого набора". На сегодня таких субъектов 36. Видим, что есть положительный эффект. Поэтому договорились, что Федеральная антимонопольная служба будет рекомендовать и другим регионам использовать данный инструмент. А также в целом продолжит осуществлять контроль за ценами", - сказал Патрушев.
Патрушев оценил обеспеченность российского рынка продуктами