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Стала известна тема Евразийского экономического форума этого года
Стала известна тема Евразийского экономического форума этого года - 29.11.2024, ПРАЙМ
Стала известна тема Евразийского экономического форума этого года
Веронский Евразийский экономический форум, который пройдет в этом году 5-6 декабря в Рас-эль-Хайме (ОАЭ), будет посвящен развитию бизнес-диалога Большой... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T17:08+0300
2024-11-29T17:08+0300
2024-11-29T17:08+0300
экономика
евразийский экономический форум
росконгресс
мировая экономика
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Веронский Евразийский экономический форум, который пройдет в этом году 5-6 декабря в Рас-эль-Хайме (ОАЭ), будет посвящен развитию бизнес-диалога Большой Евразии, сообщили в "Росконгрессе". В этом году тема форума звучит как "Новая архитектура сотрудничества для современной экономики". Организатором выступает итальянская некоммерческая ассоциация "Познаём Евразию" в сотрудничестве с "Росконгрессом" и Торгово-промышленной палатой ОАЭ. "В повестку предстоящего мероприятия войдут сессии, затрагивающие широкий круг глобальных тем, таких как развитие энергетики, инфраструктуры, транспорта, финансов, цифровизации и медицины. Общая тематика посвящена вопросам развития бизнес-диалога и эффективным способам сотрудничества стран и отдельных организаций на территории пространства Большой Евразии", - рассказали в "Росконгрессе". "Веронский Евразийский экономический форум поддерживает основные ценности и позволяет всем участникам совместно обсудить перспективы торгово-экономического взаимодействия стран и международных организаций развивающегося макрорегиона. Мы убеждены, что наши регулярные встречи на полях форума эффективно раскрывают потенциал Большой Евразии и выявляют пути перспективного делового сотрудничества для всех участников", - сказал президент ассоциации "Познаём Евразию" Антонио Фаллико. В форуме примут участие представители правительственных и предпринимательских кругов, ожидается участие политических и общественных деятелей из Европы и Азии, в том числе России, ОАЭ, Италии и других стран. "В условиях растущих геополитических вызовов, важно осознавать ценность такой площадки, позволяющей достичь прямого и открытого диалога по вопросам евразийской интеграции и развить надежные партнерские отношения со странами-участницами макрорегиона", - отметил советник президента РФ Антон Кобяков.
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евразийский экономический форум, росконгресс, мировая экономика
Экономика, Евразийский экономический форум, Росконгресс, Мировая экономика
Стала известна тема Евразийского экономического форума этого года
"Росконгресс": Евразийский экономический форум посвятят диалогу Большой Евразии
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Веронский Евразийский экономический форум, который пройдет в этом году 5-6 декабря в Рас-эль-Хайме (ОАЭ), будет посвящен развитию бизнес-диалога Большой Евразии, сообщили в "Росконгрессе".
В этом году тема форума звучит как "Новая архитектура сотрудничества для современной экономики". Организатором выступает итальянская некоммерческая ассоциация "Познаём Евразию" в сотрудничестве с "Росконгрессом" и Торгово-промышленной палатой ОАЭ.
"В повестку предстоящего мероприятия войдут сессии, затрагивающие широкий круг глобальных тем, таких как развитие энергетики, инфраструктуры, транспорта, финансов, цифровизации и медицины. Общая тематика посвящена вопросам развития бизнес-диалога и эффективным способам сотрудничества стран и отдельных организаций на территории пространства Большой Евразии", - рассказали в "Росконгрессе".
"Веронский Евразийский экономический форум поддерживает основные ценности и позволяет всем участникам совместно обсудить перспективы торгово-экономического взаимодействия стран и международных организаций развивающегося макрорегиона. Мы убеждены, что наши регулярные встречи на полях форума эффективно раскрывают потенциал Большой Евразии и выявляют пути перспективного делового сотрудничества для всех участников", - сказал президент ассоциации "Познаём Евразию" Антонио Фаллико.
В форуме примут участие представители правительственных и предпринимательских кругов, ожидается участие политических и общественных деятелей из Европы и Азии, в том числе России, ОАЭ, Италии и других стран.
"В условиях растущих геополитических вызовов, важно осознавать ценность такой площадки, позволяющей достичь прямого и открытого диалога по вопросам евразийской интеграции и развить надежные партнерские отношения со странами-участницами макрорегиона", - отметил советник президента РФ Антон Кобяков.
"Росконгресс" сообщил о начале подготовки ПМЭФ-2025