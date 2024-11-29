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В Турции выступили против мер, затрудняющих поставки российского газа - 29.11.2024, ПРАЙМ
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В Турции выступили против мер, затрудняющих поставки российского газа
В Турции выступили против мер, затрудняющих поставки российского газа - 29.11.2024, ПРАЙМ
В Турции выступили против мер, затрудняющих поставки российского газа
Анкара выступает против любых мер, которые затрудняют поставки российского газа. санкции вредят в итоге турецкой экономике. Об этом заявил в пятницу в Лондоне... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T21:58+0300
2024-11-29T21:58+0300
политика
турция
россия
газпромбанк
поставки газа
санкции против рф
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СТАМБУЛ, 29 ноя - ПРАЙМ. Анкара выступает против любых мер, которые затрудняют поставки российского газа. санкции вредят в итоге турецкой экономике. Об этом заявил в пятницу в Лондоне турецкий министр энергетики Альпарслан Байрактар, говоря о санкциях против Газпромбанка". "Мы против любых решений, влияющих на поставки российского газа", — процитировало заявление министра турецкое агентство Anadolu.Он подчеркнул, что если санкции "дойдут до такой стадии, то речь будет идти об ущербе для 85 миллионов турок, экономики Турции".Министр добавил, что Минфин и МИД Турции ведут интенсивные переговоры по данной проблеме. Байрактар напомнил, что Турция является четвертым по величине газовым рынком Европы и торговля газом должна продолжаться без каких-либо сбоев. "Нам нужен газ, мы получаем значимую долю газа из России. У нас нет шансов заменить этот газ в ближайшей и среднесрочной перспективе. Следовательно, у нас должна быть возможность импортировать этот газ в Турцию", — подчеркнул он. Турции требуется получить от Вашингтона согласие сделать исключение для проведения сделок по закупке газа через Газпромбанк. В противном случае санкции против него негативно отразятся на энергобезопасности страны, заявил во вторник Байрактар. США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных "дочек". Согласно указу президента России Владимира Путина, через Газпромбанк производится оплата в рублях поставок российского газа в страны ЕС и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ.
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турция, россия, газпромбанк, поставки газа, санкции против рф
Политика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, Газпромбанк, поставки газа, санкции против РФ
21:58 29.11.2024
 
В Турции выступили против мер, затрудняющих поставки российского газа

Министр энергетики Турции: Анкара против мер, затрудняющих поставки газа из РФ

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНефтяное месторождение им. В. Филановского
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СТАМБУЛ, 29 ноя - ПРАЙМ. Анкара выступает против любых мер, которые затрудняют поставки российского газа. санкции вредят в итоге турецкой экономике. Об этом заявил в пятницу в Лондоне турецкий министр энергетики Альпарслан Байрактар, говоря о санкциях против Газпромбанка".
"Мы против любых решений, влияющих на поставки российского газа", — процитировало заявление министра турецкое агентство Anadolu.
Он подчеркнул, что если санкции "дойдут до такой стадии, то речь будет идти об ущербе для 85 миллионов турок, экономики Турции".
Министр добавил, что Минфин и МИД Турции ведут интенсивные переговоры по данной проблеме.
Байрактар напомнил, что Турция является четвертым по величине газовым рынком Европы и торговля газом должна продолжаться без каких-либо сбоев.
"Нам нужен газ, мы получаем значимую долю газа из России. У нас нет шансов заменить этот газ в ближайшей и среднесрочной перспективе. Следовательно, у нас должна быть возможность импортировать этот газ в Турцию", — подчеркнул он.
Турции требуется получить от Вашингтона согласие сделать исключение для проведения сделок по закупке газа через Газпромбанк. В противном случае санкции против него негативно отразятся на энергобезопасности страны, заявил во вторник Байрактар.
США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных "дочек".
Согласно указу президента России Владимира Путина, через Газпромбанк производится оплата в рублях поставок российского газа в страны ЕС и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ.
Вид Анкары - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
Турция ожидает продления транзита российского газа через Украину
21:15
 
ПолитикаТУРЦИЯРОССИЯГазпромбанкпоставки газасанкции против РФ
 
 
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