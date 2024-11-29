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В Турции выступили против мер, затрудняющих поставки российского газа

В Турции выступили против мер, затрудняющих поставки российского газа - 29.11.2024, ПРАЙМ

В Турции выступили против мер, затрудняющих поставки российского газа

Анкара выступает против любых мер, которые затрудняют поставки российского газа. санкции вредят в итоге турецкой экономике. Об этом заявил в пятницу в Лондоне... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T21:58+0300

2024-11-29T21:58+0300

2024-11-29T21:58+0300

политика

турция

россия

газпромбанк

поставки газа

санкции против рф

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СТАМБУЛ, 29 ноя - ПРАЙМ. Анкара выступает против любых мер, которые затрудняют поставки российского газа. санкции вредят в итоге турецкой экономике. Об этом заявил в пятницу в Лондоне турецкий министр энергетики Альпарслан Байрактар, говоря о санкциях против Газпромбанка". "Мы против любых решений, влияющих на поставки российского газа", — процитировало заявление министра турецкое агентство Anadolu.Он подчеркнул, что если санкции "дойдут до такой стадии, то речь будет идти об ущербе для 85 миллионов турок, экономики Турции".Министр добавил, что Минфин и МИД Турции ведут интенсивные переговоры по данной проблеме. Байрактар напомнил, что Турция является четвертым по величине газовым рынком Европы и торговля газом должна продолжаться без каких-либо сбоев. "Нам нужен газ, мы получаем значимую долю газа из России. У нас нет шансов заменить этот газ в ближайшей и среднесрочной перспективе. Следовательно, у нас должна быть возможность импортировать этот газ в Турцию", — подчеркнул он. Турции требуется получить от Вашингтона согласие сделать исключение для проведения сделок по закупке газа через Газпромбанк. В противном случае санкции против него негативно отразятся на энергобезопасности страны, заявил во вторник Байрактар. США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных "дочек". Согласно указу президента России Владимира Путина, через Газпромбанк производится оплата в рублях поставок российского газа в страны ЕС и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ.

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турция, россия, газпромбанк, поставки газа, санкции против рф