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"Газпром" по итогам девяти месяцев увеличил чистую прибыль в 2,8 раза

"Газпром" по итогам девяти месяцев увеличил чистую прибыль в 2,8 раза - 29.11.2024, ПРАЙМ

"Газпром" по итогам девяти месяцев увеличил чистую прибыль в 2,8 раза

Чистый убыток "Газпрома" по МСФО, относящийся к акционерам, в третьем квартале составил 52,944 миллиарда рублей против прибыли в 56,419 миллиарда рублей годом... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T19:53+0300

2024-11-29T19:53+0300

2024-11-29T20:02+0300

энергетика

россия

газпром

отчетность по мсфо

чистый убыток

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Чистый убыток "Газпрома" по МСФО, относящийся к акционерам, в третьем квартале составил 52,944 миллиарда рублей против прибыли в 56,419 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании. При этом по итогам девяти месяцев чистая прибыль составила 989,896 миллиарда рублей, увеличившись в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов сообщил, что свободный денежный поток компании вернулся в положительную зону и по итогам 9 месяцев 2024 года составил 14 миллиардов рублей.По словам Садыгова, соотношение скорректированного чистого долга к EBITDA "Газпрома" на конец третьего квартала осталось в рамках комфортного диапазона и составило 2,46."Объем ликвидности в размере 1 234 миллиардов рублей полностью покрывает наши долговые обязательства сроком до одного года. Показатель скорректированный чистый долг/EBITDA остался в рамках комфортного диапазона и составил 2,46. При этом мы ожидаем, что результаты четвертого квартала будут способствовать снижению долговой нагрузки по итогам года", — приведены в Telegram-канале компании его слова.При этом EBITDA компании за девять месяцев выросла на 23%, до 2,141 триллиона рублей, что является одним из самых высоких показателей в истории "Газпрома", добавил Садыгов.Он также отметил, что капитальные вложения компании за 9 месяцев 2024 года снизились на 7% год к году, составив 1,645 триллиона рублей.Кроме того, Садыгов сообщил, что дивидендная база "Газпрома" на конец третьего квартала составила 842 миллиарда рублей.

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россия, газпром, отчетность по мсфо, чистый убыток