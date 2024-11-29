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Канадский антимонопольный регулятор подал в суд на Google
Канадский антимонопольный регулятор подал в суд на Google - 29.11.2024, ПРАЙМ
Канадский антимонопольный регулятор подал в суд на Google
Канадский антимонопольный регулятор подал в суд на американскую компанию Google, обвинив ее в злоупотреблении доминирующим положением в сфере веб-рекламы. | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T01:05+0300
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Канадский антимонопольный регулятор подал в суд на американскую компанию Google, обвинив ее в злоупотреблении доминирующим положением в сфере веб-рекламы.
Регулятор утверждает, что Google незаконно объединил рекламные инструменты, чтобы сохранить превосходство на рынке.
"Бюро по конкуренции подает иск против компании Google за антиконкурентное поведение в сфере рекламных онлайн-услуг в Канаде. После тщательного расследования бюро подало заявление в трибунал по вопросам конкуренции с целью устранения нарушений в интересах канадцев", - говорится в заявлении.
Регулятор требует, чтобы Google продал два рекламных инструмента - издательский рекламный сервер DFP и рекламную биржу AdX. Еще одна претензия – это выплата штрафа в размере, в три раза превышающем стоимость полученной выгоды, или 3% от глобального валового дохода, если это число не может быть "разумно определено".
Американский регулятор также ведет дело против Google, власти США хотят заставить компанию продать свой браузер Chrome с целью улучшения условий рынка для других.
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технологии, москва, канада, сша
Технологии, МОСКВА, КАНАДА, США
Канадский антимонопольный регулятор подал в суд на Google
Канадский антимонопольный регулятор подал в суд на Google
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Канадский антимонопольный регулятор подал в суд на американскую компанию Google, обвинив ее в злоупотреблении доминирующим положением в сфере веб-рекламы.
Регулятор утверждает, что Google незаконно объединил рекламные инструменты, чтобы сохранить превосходство на рынке.
"Бюро по конкуренции подает иск против компании Google за антиконкурентное поведение в сфере рекламных онлайн-услуг в Канаде. После тщательного расследования бюро подало заявление в трибунал по вопросам конкуренции с целью устранения нарушений в интересах канадцев", - говорится в заявлении.
Регулятор требует, чтобы Google продал два рекламных инструмента - издательский рекламный сервер DFP и рекламную биржу AdX. Еще одна претензия – это выплата штрафа в размере, в три раза превышающем стоимость полученной выгоды, или 3% от глобального валового дохода, если это число не может быть "разумно определено".
Американский регулятор также ведет дело против Google, власти США хотят заставить компанию продать свой браузер Chrome с целью улучшения условий рынка для других.