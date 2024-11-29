Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Канадский антимонопольный регулятор подал в суд на Google - 29.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241129/google-853181105.html
Канадский антимонопольный регулятор подал в суд на Google
Канадский антимонопольный регулятор подал в суд на Google - 29.11.2024, ПРАЙМ
Канадский антимонопольный регулятор подал в суд на Google
Канадский антимонопольный регулятор подал в суд на американскую компанию Google, обвинив ее в злоупотреблении доминирующим положением в сфере веб-рекламы. | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T01:05+0300
2024-11-29T01:05+0300
технологии
москва
канада
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853181105.jpg?1732831506
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Канадский антимонопольный регулятор подал в суд на американскую компанию Google, обвинив ее в злоупотреблении доминирующим положением в сфере веб-рекламы. Регулятор утверждает, что Google незаконно объединил рекламные инструменты, чтобы сохранить превосходство на рынке. "Бюро по конкуренции подает иск против компании Google за антиконкурентное поведение в сфере рекламных онлайн-услуг в Канаде. После тщательного расследования бюро подало заявление в трибунал по вопросам конкуренции с целью устранения нарушений в интересах канадцев", - говорится в заявлении. Регулятор требует, чтобы Google продал два рекламных инструмента - издательский рекламный сервер DFP и рекламную биржу AdX. Еще одна претензия – это выплата штрафа в размере, в три раза превышающем стоимость полученной выгоды, или 3% от глобального валового дохода, если это число не может быть "разумно определено". Американский регулятор также ведет дело против Google, власти США хотят заставить компанию продать свой браузер Chrome с целью улучшения условий рынка для других.
москва
канада
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, москва, канада, сша
Технологии, МОСКВА, КАНАДА, США
01:05 29.11.2024
 
Канадский антимонопольный регулятор подал в суд на Google

Канадский антимонопольный регулятор подал в суд на Google

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Канадский антимонопольный регулятор подал в суд на американскую компанию Google, обвинив ее в злоупотреблении доминирующим положением в сфере веб-рекламы.
Регулятор утверждает, что Google незаконно объединил рекламные инструменты, чтобы сохранить превосходство на рынке.
"Бюро по конкуренции подает иск против компании Google за антиконкурентное поведение в сфере рекламных онлайн-услуг в Канаде. После тщательного расследования бюро подало заявление в трибунал по вопросам конкуренции с целью устранения нарушений в интересах канадцев", - говорится в заявлении.
Регулятор требует, чтобы Google продал два рекламных инструмента - издательский рекламный сервер DFP и рекламную биржу AdX. Еще одна претензия – это выплата штрафа в размере, в три раза превышающем стоимость полученной выгоды, или 3% от глобального валового дохода, если это число не может быть "разумно определено".
Американский регулятор также ведет дело против Google, власти США хотят заставить компанию продать свой браузер Chrome с целью улучшения условий рынка для других.
 
ТехнологииМОСКВАКАНАДАСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала