https://1prime.ru/20241129/govyadina-853211550.html

ЕЭК продлила квоту на беспошлинный ввоз в РФ до 100 тысяч тонн говядины

ЕЭК продлила квоту на беспошлинный ввоз в РФ до 100 тысяч тонн говядины - 29.11.2024, ПРАЙМ

ЕЭК продлила квоту на беспошлинный ввоз в РФ до 100 тысяч тонн говядины

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил продление квоты на беспошлинный ввоз в Россию отдельных видов мяса крупного рогатого скота (КРС),... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T18:04+0300

2024-11-29T18:04+0300

2024-11-29T18:04+0300

экономика

россия

еэк

https://cdnn.1prime.ru/img/76832/11/768321121_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_a788ad0b1848a5b4808177d7648ba5be.jpg

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил продление квоты на беспошлинный ввоз в Россию отдельных видов мяса крупного рогатого скота (КРС), предназначенного для производства мясной продукции, в объеме до 100 тысяч тонн на 2025 год, говорится в сообщении пресс-службы ЕЭК. "Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о предоставлении тарифной льготы в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов мяса крупного рогатого скота (КРС), предназначенного для производства мясной продукции. Речь идет о возможности ввоза в 2025 году таких товаров в следующих объемах: для Республики Армения – до 9 тысяч тонн, для Республики Беларусь – до 7,5 тысячи тонн, для Кыргызской Республики – до 2,5 тысячи тонн, для Российской Федерации – до 100 тысяч тонн", - говорится в сообщении. Как прокомментировал министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, чьи слова приведены в релизе, тарифная льгота будет предоставляться в отношении мяса крупного рогатого скота, предназначенного исключительно для промышленной переработки и производства готовой продукции - если уполномоченный орган подтвердит целевое назначение ввозимого товара. Это сырье не относится к высококачественной говядине, которая в основном производится на внутреннем рынке. "Мера таможенно-тарифного регулирования направлена на восполнение дефицита мясосырья на внутреннем рынке Евразийского экономического союза, предназначенного для производства готовых мясных и колбасных изделий перерабатывающими предприятиями, снижение себестоимости такого производства, а также сдерживание роста цен на готовую продукцию", – добавил Слепнев. В ЕАЭК уточнили, что "дефицит рассматриваемого мясосырья в странах союза компенсируется в основном за счет импортных поставок из стран Латинской Америки и Индии". Совет ЕЭК в ноябре прошлого года установил квоту на беспошлинный импорт мяса крупного рогатого скота (КРС), предназначенного для производства готовой продукции, для России на уровне 100 тысяч тонн в 2024 году.

https://1prime.ru/20241129/maslo-853209466.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, еэк