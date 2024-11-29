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Фондовые индексы США выросли по итогам ноября на 6-7,5%
Фондовые индексы США выросли по итогам ноября на 6-7,5% - 29.11.2024, ПРАЙМ
Фондовые индексы США выросли по итогам ноября на 6-7,5%
Основные фондовые индексы Уолл-стрит завершили пятницу в плюсе, по итогам месяца показали рост на 6-7,5%, следует из данных торгов. | 29.11.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит завершили пятницу в плюсе, по итогам месяца показали рост на 6-7,5%, следует из данных торгов. По итогам дня промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,42%, до 44 910,65 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq - на 0,83%, до 19 218,17 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,56%, до 6 032,4 пункта. В ходе торгов пятницы Dow Jones и S&P 500 также обновили исторические максимумы, достигнув 45 071,29 и 6 044,2 пункта соответственно. В ноябре Dow Jones вырос на 7,5%, Nasdaq - на 6,2%, S&P 500 - на 5,7%. Инвесторы в течение месяца оценивали победу Дональда Трампа в президентских выборах и возможное развитие американской экономики после его вступления в должность. Также влияние на индексы могли оказать итоги ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), регулятор понизил учетную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,5-4,75%. Как следует из протокола этого заседания, регулятор считает целесообразным постепенное смягчение денежно-кредитной политики при сохранении текущего экономического прогноза. По данным CME Group, в декабре 66% аналитиков ждут еще одного понижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов.
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биржевые торги, биржи сша, dow jones, nasdaq, индексы
Экономика, биржевые торги, биржи США, Dow Jones, NASDAQ, Индексы
Фондовые индексы США выросли по итогам ноября на 6-7,5%
Фондовые индексы США завершили пятницу в плюсе и выросли за ноябрь на 6-7,5%
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит завершили пятницу в плюсе, по итогам месяца показали рост на 6-7,5%, следует из данных торгов.
По итогам дня промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,42%, до 44 910,65 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq - на 0,83%, до 19 218,17 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,56%, до 6 032,4 пункта. В ходе торгов пятницы Dow Jones и S&P 500 также обновили исторические максимумы, достигнув 45 071,29 и 6 044,2 пункта соответственно.
В ноябре Dow Jones вырос на 7,5%, Nasdaq - на 6,2%, S&P 500 - на 5,7%. Инвесторы в течение месяца оценивали победу Дональда Трампа в президентских выборах и возможное развитие американской экономики после его вступления в должность.
Также влияние на индексы могли оказать итоги ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), регулятор понизил учетную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,5-4,75%. Как следует из протокола этого заседания, регулятор считает целесообразным постепенное смягчение денежно-кредитной политики при сохранении текущего экономического прогноза.
По данным CME Group, в декабре 66% аналитиков ждут еще одного понижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов.
Курс юаня вырос по итогам ноября на 92 копейки