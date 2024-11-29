https://1prime.ru/20241129/inflyatsiya-853202718.html

Банк России не меняет таргет по инфляции, заявил зампред ЦБ

Банк России не меняет таргет по инфляции, заявил зампред ЦБ - 29.11.2024, ПРАЙМ

Банк России не меняет таргет по инфляции, заявил зампред ЦБ

ЦБ РФ не меняет таргет по инфляции, установленный на уровне 4%, сказал заместитель председателя регулятора Филипп Габуния. | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T15:26+0300

2024-11-29T15:26+0300

2024-11-29T15:39+0300

банк россии

инфляция в россии

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. ЦБ РФ не меняет таргет по инфляции, установленный на уровне 4%, сказал заместитель председателя регулятора Филипп Габуния."Что касается инфляции, мы таргет не меняли. Мы будем принимать решения в зависимости от того, как будет складываться ситуация, с учетом всего объема данных, которые у нас есть момент принятия решения", - заявил Габуния в ходе пресс-конференции по "Обзору финансовой стабильности"."Мы будем последовательно добиваться достижения таргета, чтобы цены стабилизировались на уровне нашего таргета", - добавил он.

https://1prime.ru/20241129/zhile-853202633.html

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инфляция в россии