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В России представили рейтинг крупнейших интеграторов решений 1С

В России представили рейтинг крупнейших интеграторов решений 1С - 29.11.2024, ПРАЙМ

В России представили рейтинг крупнейших интеграторов решений 1С

Интегратор ИТ- решений "Первый Бит" возглавил рейтинг крупнейших интеграторов решений 1С. | 29.11.2024, ПРАЙМ

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2024-11-29T10:48+0300

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Интегратор ИТ- решений "Первый Бит" возглавил рейтинг крупнейших интеграторов решений 1С.Согласно рейтингу TAdviser, на основании выручки от услуг внедрения решений 1С (включая решения, созданные на базе продуктов 1С) за 2023 год, в котором приняла участие 31 компания, лидером стал интегратор "Первый Бит" с выручкой 7,55 миллиардов руб. В первую тройку также вошли компании "1С-КСУ" и "Сигма" с выручкой в 2,73 млрд руб. и 1,74 млрд руб. соответственно. Вместе они заработали всего 60% от выручки победителя.Дополнительно TAdviser подготовил рейтинг компаний, предоставляющих услуги поддержки решений 1С. В этом рейтинге ИТ-интегратор "Первый Бит" расположился на второй строке, уступив лидерство компании "К2Тех" с отставанием в 256 миллионов рублей."Государственное регулирование безусловно повлияло на спрос Ит-решений в 2024 году. Перечень объектов критической информационной инфраструктуры постоянно расширяется, и компании вынуждены переходить на российское ПО и оборудование, и это создает не столько органический, сколько искусственный спрос", - отметил руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами интегратора эффективных ИТ-решений "Первый Бит" Иван Шегуров.Учитывая непростую кадровую ситуацию, можно сказать, что спрос на услуги интеграторов в 2024 году стал превышать предложение, добавил он.В числе трендов рынка 1С эксперты TAdviser назвали внедрение в продукты машинного обучения и искусственного интеллекта, облачных технологий. Также неуклонно растет спрос на интеграцию "1С" с продуктами сторонних производителей, в том числе и в госсекторе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

tadviser, москва, интеграция