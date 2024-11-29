Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России представили рейтинг крупнейших интеграторов решений 1С - 29.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241129/integratory-853189431.html
В России представили рейтинг крупнейших интеграторов решений 1С
В России представили рейтинг крупнейших интеграторов решений 1С - 29.11.2024, ПРАЙМ
В России представили рейтинг крупнейших интеграторов решений 1С
Интегратор ИТ- решений "Первый Бит" возглавил рейтинг крупнейших интеграторов решений 1С. | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T10:48+0300
2024-11-29T10:48+0300
tadviser
москва
интеграция
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/94/841429465_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_cddbf7da25f4a988d9cfaf55d2aef25e.jpg
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Интегратор ИТ- решений "Первый Бит" возглавил рейтинг крупнейших интеграторов решений 1С.Согласно рейтингу TAdviser, на основании выручки от услуг внедрения решений 1С (включая решения, созданные на базе продуктов 1С) за 2023 год, в котором приняла участие 31 компания, лидером стал интегратор "Первый Бит" с выручкой 7,55 миллиардов руб. В первую тройку также вошли компании "1С-КСУ" и "Сигма" с выручкой в 2,73 млрд руб. и 1,74 млрд руб. соответственно. Вместе они заработали всего 60% от выручки победителя.Дополнительно TAdviser подготовил рейтинг компаний, предоставляющих услуги поддержки решений 1С. В этом рейтинге ИТ-интегратор "Первый Бит" расположился на второй строке, уступив лидерство компании "К2Тех" с отставанием в 256 миллионов рублей."Государственное регулирование безусловно повлияло на спрос Ит-решений в 2024 году. Перечень объектов критической информационной инфраструктуры постоянно расширяется, и компании вынуждены переходить на российское ПО и оборудование, и это создает не столько органический, сколько искусственный спрос", - отметил руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами интегратора эффективных ИТ-решений "Первый Бит" Иван Шегуров.Учитывая непростую кадровую ситуацию, можно сказать, что спрос на услуги интеграторов в 2024 году стал превышать предложение, добавил он.В числе трендов рынка 1С эксперты TAdviser назвали внедрение в продукты машинного обучения и искусственного интеллекта, облачных технологий. Также неуклонно растет спрос на интеграцию "1С" с продуктами сторонних производителей, в том числе и в госсекторе.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/94/841429465_76:0:2209:1600_1920x0_80_0_0_21e400e4aee80e6a858e1a464732904e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
tadviser, москва, интеграция
TAdviser, МОСКВА, интеграция
10:48 29.11.2024
 

В России представили рейтинг крупнейших интеграторов решений 1С

© Unsplash/Shamsudeen AdedokunПрограммирование, компьютер
Программирование, компьютер
© Unsplash/Shamsudeen Adedokun
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Интегратор ИТ- решений "Первый Бит" возглавил рейтинг крупнейших интеграторов решений 1С.
Согласно рейтингу TAdviser, на основании выручки от услуг внедрения решений 1С (включая решения, созданные на базе продуктов 1С) за 2023 год, в котором приняла участие 31 компания, лидером стал интегратор "Первый Бит" с выручкой 7,55 миллиардов руб. В первую тройку также вошли компании "1С-КСУ" и "Сигма" с выручкой в 2,73 млрд руб. и 1,74 млрд руб. соответственно. Вместе они заработали всего 60% от выручки победителя.
Дополнительно TAdviser подготовил рейтинг компаний, предоставляющих услуги поддержки решений 1С. В этом рейтинге ИТ-интегратор "Первый Бит" расположился на второй строке, уступив лидерство компании "К2Тех" с отставанием в 256 миллионов рублей.
"Государственное регулирование безусловно повлияло на спрос Ит-решений в 2024 году. Перечень объектов критической информационной инфраструктуры постоянно расширяется, и компании вынуждены переходить на российское ПО и оборудование, и это создает не столько органический, сколько искусственный спрос", - отметил руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами интегратора эффективных ИТ-решений "Первый Бит" Иван Шегуров.
Учитывая непростую кадровую ситуацию, можно сказать, что спрос на услуги интеграторов в 2024 году стал превышать предложение, добавил он.
В числе трендов рынка 1С эксперты TAdviser назвали внедрение в продукты машинного обучения и искусственного интеллекта, облачных технологий. Также неуклонно растет спрос на интеграцию "1С" с продуктами сторонних производителей, в том числе и в госсекторе.
 
TAdviserМОСКВАинтеграция
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала