https://1prime.ru/20241129/ipoteka-853201866.html
В ЦБ отметили значительный рост совместной ипотеки банков и застройщиков
В ЦБ отметили значительный рост совместной ипотеки банков и застройщиков - 29.11.2024, ПРАЙМ
В ЦБ отметили значительный рост совместной ипотеки банков и застройщиков
Российские банки и застройщики нарастили совместные маркетинговые программы на первичном рынке жилья, следует из "Обзора финансовой стабильности" ЦБ за... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T15:17+0300
2024-11-29T15:17+0300
2024-11-29T15:17+0300
банк россии
ипотека
банки
застройщики
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Российские банки и застройщики нарастили совместные маркетинговые программы на первичном рынке жилья, следует из "Обзора финансовой стабильности" ЦБ за второй-третий кварталы текущего года. "После окончания массовой льготной ипотеки на первичном рынке жилья девелоперы совместно с банками активизировали совместные маркетинговые программы для поддержки спроса. По оценке Банка России, доля таких программ в III квартале 2024 года составила около половины от общего объема выдач рыночной ипотеки", - следует из материала.Банк России также отметил, что увеличение выдачи ипотеки банками по программам с субсидированной ставкой от застройщика в третьем квартале вызвало рост среднего размера кредита в сегменте строящегося жилья на 13% за квартал.Согласно документу, схемы продажи квартир "с субсидией от застройщика" основываются на том, что в обмен на льготные условия обслуживания ипотечного кредита заемщик покупает жилье по завышенной стоимости. Регулятор оценил наиболее популярные популярные варианты - схема со сниженной ставкой по ипотеке на льготный период (от года до 8 лет), сниженная ставка на весь срок ипотеки, траншевая ипотека, программы рассрочки от застройщика. "По оценке Банка России, подобные программы несут риски для всех участников сделки", - следует из обзора.
https://1prime.ru/20241129/potrebkredit-853199935.html
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ипотека, банки, застройщики
Банк России, ипотека, Банки, застройщики
В ЦБ отметили значительный рост совместной ипотеки банков и застройщиков
ЦБ: совместная ипотека банков и застройщиков достигла почти 50% от всех рыночных выдач
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Российские банки и застройщики нарастили совместные маркетинговые программы на первичном рынке жилья, следует из "Обзора финансовой стабильности" ЦБ за второй-третий кварталы текущего года.
"После окончания массовой льготной ипотеки на первичном рынке жилья девелоперы совместно с банками активизировали совместные маркетинговые программы для поддержки спроса. По оценке Банка России, доля таких программ в III квартале 2024 года составила около половины от общего объема выдач рыночной ипотеки", - следует из материала.
Банк России также отметил, что увеличение выдачи ипотеки банками по программам с субсидированной ставкой от застройщика в третьем квартале вызвало рост среднего размера кредита в сегменте строящегося жилья на 13% за квартал.
Согласно документу, схемы продажи квартир "с субсидией от застройщика" основываются на том, что в обмен на льготные условия обслуживания ипотечного кредита заемщик покупает жилье по завышенной стоимости. Регулятор оценил наиболее популярные популярные варианты - схема со сниженной ставкой по ипотеке на льготный период (от года до 8 лет), сниженная ставка на весь срок ипотеки, траншевая ипотека, программы рассрочки от застройщика.
ЦБ зафиксировал снижение выдачи потребкредитов закредитованным россиянам
"По оценке Банка России, подобные программы несут риски для всех участников сделки", - следует из обзора.