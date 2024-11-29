https://1prime.ru/20241129/ipoteka-853201866.html

В ЦБ отметили значительный рост совместной ипотеки банков и застройщиков

В ЦБ отметили значительный рост совместной ипотеки банков и застройщиков - 29.11.2024, ПРАЙМ

В ЦБ отметили значительный рост совместной ипотеки банков и застройщиков

Российские банки и застройщики нарастили совместные маркетинговые программы на первичном рынке жилья, следует из "Обзора финансовой стабильности" ЦБ за... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T15:17+0300

2024-11-29T15:17+0300

2024-11-29T15:17+0300

банк россии

ипотека

банки

застройщики

https://cdnn.1prime.ru/img/84268/68/842686869_0:85:3071:1812_1920x0_80_0_0_3bc050fb5a2bfe0ea00b58be53b191b1.jpg

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Российские банки и застройщики нарастили совместные маркетинговые программы на первичном рынке жилья, следует из "Обзора финансовой стабильности" ЦБ за второй-третий кварталы текущего года. "После окончания массовой льготной ипотеки на первичном рынке жилья девелоперы совместно с банками активизировали совместные маркетинговые программы для поддержки спроса. По оценке Банка России, доля таких программ в III квартале 2024 года составила около половины от общего объема выдач рыночной ипотеки", - следует из материала.Банк России также отметил, что увеличение выдачи ипотеки банками по программам с субсидированной ставкой от застройщика в третьем квартале вызвало рост среднего размера кредита в сегменте строящегося жилья на 13% за квартал.Согласно документу, схемы продажи квартир "с субсидией от застройщика" основываются на том, что в обмен на льготные условия обслуживания ипотечного кредита заемщик покупает жилье по завышенной стоимости. Регулятор оценил наиболее популярные популярные варианты - схема со сниженной ставкой по ипотеке на льготный период (от года до 8 лет), сниженная ставка на весь срок ипотеки, траншевая ипотека, программы рассрочки от застройщика. "По оценке Банка России, подобные программы несут риски для всех участников сделки", - следует из обзора.

https://1prime.ru/20241129/potrebkredit-853199935.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ипотека, банки, застройщики