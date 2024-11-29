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В ЦБ отметили значительный рост совместной ипотеки банков и застройщиков - 29.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241129/ipoteka-853201866.html
В ЦБ отметили значительный рост совместной ипотеки банков и застройщиков
В ЦБ отметили значительный рост совместной ипотеки банков и застройщиков - 29.11.2024, ПРАЙМ
В ЦБ отметили значительный рост совместной ипотеки банков и застройщиков
Российские банки и застройщики нарастили совместные маркетинговые программы на первичном рынке жилья, следует из "Обзора финансовой стабильности" ЦБ за... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T15:17+0300
2024-11-29T15:17+0300
банк россии
ипотека
банки
застройщики
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Российские банки и застройщики нарастили совместные маркетинговые программы на первичном рынке жилья, следует из "Обзора финансовой стабильности" ЦБ за второй-третий кварталы текущего года. "После окончания массовой льготной ипотеки на первичном рынке жилья девелоперы совместно с банками активизировали совместные маркетинговые программы для поддержки спроса. По оценке Банка России, доля таких программ в III квартале 2024 года составила около половины от общего объема выдач рыночной ипотеки", - следует из материала.Банк России также отметил, что увеличение выдачи ипотеки банками по программам с субсидированной ставкой от застройщика в третьем квартале вызвало рост среднего размера кредита в сегменте строящегося жилья на 13% за квартал.Согласно документу, схемы продажи квартир "с субсидией от застройщика" основываются на том, что в обмен на льготные условия обслуживания ипотечного кредита заемщик покупает жилье по завышенной стоимости. Регулятор оценил наиболее популярные популярные варианты - схема со сниженной ставкой по ипотеке на льготный период (от года до 8 лет), сниженная ставка на весь срок ипотеки, траншевая ипотека, программы рассрочки от застройщика. "По оценке Банка России, подобные программы несут риски для всех участников сделки", - следует из обзора.
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ипотека, банки, застройщики
Банк России, ипотека, Банки, застройщики
15:17 29.11.2024
 
В ЦБ отметили значительный рост совместной ипотеки банков и застройщиков

ЦБ: совместная ипотека банков и застройщиков достигла почти 50% от всех рыночных выдач

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкЖилой комплекс "Зиларт" в Москве
Жилой комплекс Зиларт в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Российские банки и застройщики нарастили совместные маркетинговые программы на первичном рынке жилья, следует из "Обзора финансовой стабильности" ЦБ за второй-третий кварталы текущего года.
"После окончания массовой льготной ипотеки на первичном рынке жилья девелоперы совместно с банками активизировали совместные маркетинговые программы для поддержки спроса. По оценке Банка России, доля таких программ в III квартале 2024 года составила около половины от общего объема выдач рыночной ипотеки", - следует из материала.
Банк России также отметил, что увеличение выдачи ипотеки банками по программам с субсидированной ставкой от застройщика в третьем квартале вызвало рост среднего размера кредита в сегменте строящегося жилья на 13% за квартал.
Согласно документу, схемы продажи квартир "с субсидией от застройщика" основываются на том, что в обмен на льготные условия обслуживания ипотечного кредита заемщик покупает жилье по завышенной стоимости. Регулятор оценил наиболее популярные популярные варианты - схема со сниженной ставкой по ипотеке на льготный период (от года до 8 лет), сниженная ставка на весь срок ипотеки, траншевая ипотека, программы рассрочки от застройщика.
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"По оценке Банка России, подобные программы несут риски для всех участников сделки", - следует из обзора.
 
Банк РоссииипотекаБанкизастройщики
 
 
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