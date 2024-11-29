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Минобороны подало многомиллионный иск к заводу "Электроприбор" - 29.11.2024, ПРАЙМ
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Минобороны подало многомиллионный иск к заводу "Электроприбор"
Минобороны подало многомиллионный иск к заводу "Электроприбор" - 29.11.2024, ПРАЙМ
Минобороны подало многомиллионный иск к заводу "Электроприбор"
Министерство обороны Российской Федерации просит взыскать более 57,5 миллиона рублей с владимирского завода "Электроприбор", говорится в материалах Арбитражного | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T11:08+0300
2024-11-29T11:08+0300
минобороны
иск
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МОСКВА, 29 ноября - ПРАЙМ. Министерство обороны Российской Федерации просит взыскать более 57,5 миллиона рублей с владимирского завода "Электроприбор", говорится в материалах Арбитражного суда Москвы. "В суд поступил иск Министерства обороны РФ к ОАО "Владимирский завод "Электроприбор" о взыскании 57 502 195,90 рублей", - сказано в карточке дела. Предварительные слушания по делу назначены на 16 января. "Электроприбор" производит оборудование для МЧС, авиации, водоканалов, башни и опоры связи, средства для железнодорожного транспорта. Среди продукции завода радиостанции, радиотрансляционные пункты, ретранесляторы.
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минобороны, иск, суд
Минобороны, иск, суд
11:08 29.11.2024
 
Минобороны подало многомиллионный иск к заводу "Электроприбор"

Минобороны подало иск к заводу "Электроприбор" на 57,5 миллиона рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Министерства обороны РФ
Флаг на здании Министерства обороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 ноября - ПРАЙМ. Министерство обороны Российской Федерации просит взыскать более 57,5 миллиона рублей с владимирского завода "Электроприбор", говорится в материалах Арбитражного суда Москвы.
"В суд поступил иск Министерства обороны РФ к ОАО "Владимирский завод "Электроприбор" о взыскании 57 502 195,90 рублей", - сказано в карточке дела.
Предварительные слушания по делу назначены на 16 января.
"Электроприбор" производит оборудование для МЧС, авиации, водоканалов, башни и опоры связи, средства для железнодорожного транспорта. Среди продукции завода радиостанции, радиотрансляционные пункты, ретранесляторы.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
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