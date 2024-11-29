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Минобороны подало многомиллионный иск к заводу "Электроприбор"

Минобороны подало многомиллионный иск к заводу "Электроприбор" - 29.11.2024, ПРАЙМ

Минобороны подало многомиллионный иск к заводу "Электроприбор"

Министерство обороны Российской Федерации просит взыскать более 57,5 миллиона рублей с владимирского завода "Электроприбор", говорится в материалах Арбитражного | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T11:08+0300

2024-11-29T11:08+0300

2024-11-29T11:08+0300

минобороны

иск

суд

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МОСКВА, 29 ноября - ПРАЙМ. Министерство обороны Российской Федерации просит взыскать более 57,5 миллиона рублей с владимирского завода "Электроприбор", говорится в материалах Арбитражного суда Москвы. "В суд поступил иск Министерства обороны РФ к ОАО "Владимирский завод "Электроприбор" о взыскании 57 502 195,90 рублей", - сказано в карточке дела. Предварительные слушания по делу назначены на 16 января. "Электроприбор" производит оборудование для МЧС, авиации, водоканалов, башни и опоры связи, средства для железнодорожного транспорта. Среди продукции завода радиостанции, радиотрансляционные пункты, ретранесляторы.

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минобороны, иск, суд