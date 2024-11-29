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Минобороны подало иск на 4,6 миллиарда рублей к производителю спутников - 29.11.2024, ПРАЙМ
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Минобороны подало иск на 4,6 миллиарда рублей к производителю спутников
Минобороны подало иск на 4,6 миллиарда рублей к производителю спутников - 29.11.2024, ПРАЙМ
Минобороны подало иск на 4,6 миллиарда рублей к производителю спутников
Министерство обороны России в иске, поданном в арбитражный суд Москвы, просит взыскать более 4,6 миллиарда рублей с производящего космические аппараты... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T17:29+0300
2024-11-29T17:29+0300
минобороны рф
иск
"исс им. решетнева"
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МОСКВА, 29 ноя – ПРАЙМ. Министерство обороны России в иске, поданном в арбитражный суд Москвы, просит взыскать более 4,6 миллиарда рублей с производящего космические аппараты красноярского АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" (ИСС), говорится в материалах суда. Иск поступил в суд 15 ноября, он уже принят к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 17 января. Минобороны взыскивает с ИСС неустойку по госконтракту от 1 сентября 2014 года. Предмет контракта и другие подробности в опубликованных материалах суда не раскрываются. Стороны уже судились по поводу исполнения этого контракта. В июле 2022 года Минобороны потребовало взыскать с красноярского предприятия около 2,4 миллиарда рублей неустойки. Впоследствии суд объединил этот иск с еще одним спором, вытекающим из этого же контракта, и перешел к разбирательству в закрытом режиме. Чем оно закончилось, не сообщалось. ИСС - ведущее предприятие госкорпорации "Роскосмос", занимающееся созданием космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации и геодезии. В частности, предприятие производит спутники для российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. Система используется, например, в высокоточном оружии, беспилотной авиации, для оперативного управления войсками.
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минобороны рф, иск, "исс им. решетнева"
Минобороны РФ, иск, "ИСС им. Решетнева"
17:29 29.11.2024
 
Минобороны подало иск на 4,6 миллиарда рублей к производителю спутников

Минобороны подало иск на 4,6 млрд рублей к производителю спутников "ИСС им. Решетнева"

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 29 ноя – ПРАЙМ. Министерство обороны России в иске, поданном в арбитражный суд Москвы, просит взыскать более 4,6 миллиарда рублей с производящего космические аппараты красноярского АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" (ИСС), говорится в материалах суда.
Иск поступил в суд 15 ноября, он уже принят к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 17 января. Минобороны взыскивает с ИСС неустойку по госконтракту от 1 сентября 2014 года. Предмет контракта и другие подробности в опубликованных материалах суда не раскрываются.
Стороны уже судились по поводу исполнения этого контракта. В июле 2022 года Минобороны потребовало взыскать с красноярского предприятия около 2,4 миллиарда рублей неустойки. Впоследствии суд объединил этот иск с еще одним спором, вытекающим из этого же контракта, и перешел к разбирательству в закрытом режиме. Чем оно закончилось, не сообщалось.
ИСС - ведущее предприятие госкорпорации "Роскосмос", занимающееся созданием космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации и геодезии. В частности, предприятие производит спутники для российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. Система используется, например, в высокоточном оружии, беспилотной авиации, для оперативного управления войсками.
Стенд компании Транснефть - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
СМИ: "Транснефть" запросила повышение тарифа на прокачку нефти
16:29
 
Минобороны РФиск"ИСС им. Решетнева"
 
 
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