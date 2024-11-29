https://1prime.ru/20241129/kabmin-853189192.html

Кабмин утвердил параметры федерального инвестиционного налогового вычета

Кабмин утвердил параметры федерального инвестиционного налогового вычета - 29.11.2024, ПРАЙМ

Кабмин утвердил параметры федерального инвестиционного налогового вычета

Правительство России установило параметры применения федерального инвестиционного налогового вычета, который начнет действовать со следующего года, сообщается... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T10:47+0300

2024-11-29T10:47+0300

2024-11-29T10:47+0300

экономика

россия

правительство

налоговый вычет

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Правительство России установило параметры применения федерального инвестиционного налогового вычета, который начнет действовать со следующего года, сообщается на сайте кабмина. "С 1 января 2025 года в России начнёт действовать федеральный инвестиционный налоговый вычет. Постановление, устанавливающее его параметры, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - указано в сообщении. Размер вычета составит 3% - на такую величину может быть уменьшен платёж по налогу на прибыль при условии, что эти средства будут инвестированы в развитие производства. "Согласно документу, право на инвестиционный налоговый вычет имеют предприятия и организации, занимающиеся добычей полезных ископаемых, а также компании, работающие в сфере обрабатывающих производств, за исключением производителей пищевых продуктов, напитков и табачных изделий", - уточнили в кабмине. Кроме того, инвестиционный налоговый вычет смогут получить предприятия, обеспечивающие потребителей электроэнергией, газом и паром, предприятия общественного питания, гостиницы, организации, занимающиеся научными исследованиями и разработками, а также организации и компании, работающие в области информационных технологий и телекоммуникаций.

https://1prime.ru/20241116/vychety-852861034.html

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россия, правительство, налоговый вычет