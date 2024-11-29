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Кабмин утвердил параметры федерального инвестиционного налогового вычета
Кабмин утвердил параметры федерального инвестиционного налогового вычета - 29.11.2024, ПРАЙМ
Кабмин утвердил параметры федерального инвестиционного налогового вычета
Правительство России установило параметры применения федерального инвестиционного налогового вычета, который начнет действовать со следующего года, сообщается... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T10:47+0300
2024-11-29T10:47+0300
2024-11-29T10:47+0300
экономика
россия
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налоговый вычет
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Правительство России установило параметры применения федерального инвестиционного налогового вычета, который начнет действовать со следующего года, сообщается на сайте кабмина. "С 1 января 2025 года в России начнёт действовать федеральный инвестиционный налоговый вычет. Постановление, устанавливающее его параметры, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - указано в сообщении. Размер вычета составит 3% - на такую величину может быть уменьшен платёж по налогу на прибыль при условии, что эти средства будут инвестированы в развитие производства. "Согласно документу, право на инвестиционный налоговый вычет имеют предприятия и организации, занимающиеся добычей полезных ископаемых, а также компании, работающие в сфере обрабатывающих производств, за исключением производителей пищевых продуктов, напитков и табачных изделий", - уточнили в кабмине. Кроме того, инвестиционный налоговый вычет смогут получить предприятия, обеспечивающие потребителей электроэнергией, газом и паром, предприятия общественного питания, гостиницы, организации, занимающиеся научными исследованиями и разработками, а также организации и компании, работающие в области информационных технологий и телекоммуникаций.
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россия, правительство, налоговый вычет
Экономика, РОССИЯ, правительство, налоговый вычет
Кабмин утвердил параметры федерального инвестиционного налогового вычета
Кабмин установил параметры федерального инвестиционного налогового вычета
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Правительство России установило параметры применения федерального инвестиционного налогового вычета, который начнет действовать со следующего года, сообщается на сайте кабмина.
"С 1 января 2025 года в России начнёт действовать федеральный инвестиционный налоговый вычет. Постановление, устанавливающее его параметры, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - указано в сообщении.
Размер вычета составит 3% - на такую величину может быть уменьшен платёж по налогу на прибыль при условии, что эти средства будут инвестированы в развитие производства.
"Согласно документу, право на инвестиционный налоговый вычет имеют предприятия и организации, занимающиеся добычей полезных ископаемых, а также компании, работающие в сфере обрабатывающих производств, за исключением производителей пищевых продуктов, напитков и табачных изделий", - уточнили в кабмине.
Кроме того, инвестиционный налоговый вычет смогут получить предприятия, обеспечивающие потребителей электроэнергией, газом и паром, предприятия общественного питания, гостиницы, организации, занимающиеся научными исследованиями и разработками, а также организации и компании, работающие в области информационных технологий и телекоммуникаций.
Юрист рассказал о нововведениях в системе налоговых вычетов