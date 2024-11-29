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Кабмин направит в Курскую область допсредства на лекарства для льготников
Кабмин направит в Курскую область допсредства на лекарства для льготников - 29.11.2024, ПРАЙМ
Кабмин направит в Курскую область допсредства на лекарства для льготников
Правительство России дополнительно направит в Курскую область 623,4 миллиона рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T11:06+0300
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Правительство России дополнительно направит в Курскую область 623,4 миллиона рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан, сообщается на сайте кабмина."В Курскую область будет дополнительно направлено 623,4 миллиона рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан. Распоряжение об этом подписано", - указано в сообщении.В правительстве отметили, что это решение позволит региону дополнительно закупить лекарственные препараты и медицинские изделия для людей, которые получают поддержку от государства."Такая социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе детям-инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, чернобыльцам. Конкретными лекарствами и медицинскими изделиями каждый человек обеспечивается в соответствии с назначением лечащего врача", - уточнили в кабмине.
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Кабмин направит в Курскую область допсредства на лекарства для льготников
Кабмин направит в Курскую область свыше 623 млн руб на лекарства для льготников
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Правительство России дополнительно направит в Курскую область 623,4 миллиона рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан, сообщается на сайте кабмина.
"В Курскую область будет дополнительно направлено 623,4 миллиона рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан. Распоряжение об этом подписано", - указано в сообщении.
В правительстве отметили, что это решение позволит региону дополнительно закупить лекарственные препараты и медицинские изделия для людей, которые получают поддержку от государства.
"Такая социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе детям-инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, чернобыльцам. Конкретными лекарствами и медицинскими изделиями каждый человек обеспечивается в соответствии с назначением лечащего врача", - уточнили в кабмине.