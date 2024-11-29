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Международная организация по какао повысила оценку его дефицита

Международная организация по какао повысила оценку его дефицита - 29.11.2024, ПРАЙМ

Международная организация по какао повысила оценку его дефицита

Международная организация по какао (ICCO) повысила оценку дефицита сырья на сезон с октября 2023 года по сентябрь 2024 года до 478 тысяч тонн с 462 тысяч ранее, | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T21:41+0300

2024-11-29T21:41+0300

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Международная организация по какао (ICCO) повысила оценку дефицита сырья на сезон с октября 2023 года по сентябрь 2024 года до 478 тысяч тонн с 462 тысяч ранее, следует из пресс-релиза организации. По сравнению с показателем 2022-2023 годов дефицит вырос в 7,5 раз. Отмечается, что сезоны 2022-2023 и 2023-2024 годов были затронуты проблемами поставок, в связи с чем завершились с дефицитом предложения. ICCO также повысила оценку общего мирового производства какао в прошедшем сезоне - до 4,382 миллиона тонн с 4,332 миллиона. В 2022-2023 годах производство составило 5,044 миллиона тонн. Оценка мирового объема помола какао была также повышена - до 4,816 миллиона тонн с изначального показателя в 4,751 миллиона. Это на 4,8% ниже показателя сезона 2022-2023 годов. "Мировое производство какао-бобов в сезоне 2023-2024 годов значительно сократилось, поскольку неблагоприятные погодные условия, болезни и вредители нанесли урон основным странам-производителям в Западной Африке", - говорится в сообщении. Запасы какао на конец сезона организация оценивает в 1,3 миллиона тонн, ранее сообщалось о 1,324 миллиона. В 2022-2023 годах запасы на конец сезона оценивались в 1,778 миллиона тонн. Международная организация по какао (ICCO) - межправительственная организация, созданная в 1973 году под эгидой Организации Объединенных Наций и действующая в рамках последующих международных соглашений по какао.

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