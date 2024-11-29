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ЦБ зафиксировал снижение достаточности капитала российских банков - 29.11.2024, ПРАЙМ
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ЦБ зафиксировал снижение достаточности капитала российских банков
ЦБ зафиксировал снижение достаточности капитала российских банков - 29.11.2024, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал снижение достаточности капитала российских банков
Достаточность капитала банков РФ снизилась до 12,1% с 13,2% с 1 апреля по 1 октября из-за опережающего роста кредитного риска к росту капитала с учетом выплаты... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T15:11+0300
2024-11-29T15:12+0300
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финансы
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Достаточность капитала банков РФ снизилась до 12,1% с 13,2% с 1 апреля по 1 октября из-за опережающего роста кредитного риска к росту капитала с учетом выплаты дивидендов, говорится в "Обзоре финансовой стабильности Банка России". "Благодаря росту основных доходов годовая рентабельность активов банковского сектора в отчетный период оставалась высокой – около 1,9% (с учетом корректировки на дивиденды, полученные от дочерних банков – резидентов) по состоянию на 1 октября 2024 года. Однако достаточность капитала банков (в целом по всем банкам, кроме Банка непрофильных активов) снизилась с 13,2 до 12,1% за период с 1 апреля 2024 г. по 1 октября 2024 года", - говорится в обзоре. "Это было обусловлено опережающим ростом кредитного риска в сравнении с ростом капитала с учетом выплаты дивидендов", - добавляется там же. Буфер капитала, сформированный за счет макропруденциальных надбавок, увеличился на 48%, до 1,1 триллиона рублей, на 1 октября (вклад повышения макропруденциальных надбавок в изменение норматива Н1.0, который показывает способность банка нивелировать возможные финансовые потери за свой счет, а не в ущерб своим клиентам, составил минус 0,4 п.п.). В августе Банк России объявил о решении с 1 июля 2025 года впервые установить антициклическую надбавку (АЦН) к нормативам достаточности капитала в размере 0,25% от активов, взвешенных по риску. В ноябре на фоне ускоренного роста корпоративного кредитования это решение было скорректировано: АЦН составит 0,25% уже с 1 февраля 2025 и 0,5% с 1 июля 2025 года, напоминает ЦБ. Формирование банками буфера капитала будет способствовать повышению устойчивости банковского сектора и более сбалансированному росту кредитования экономики, добавляется там же.
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россия, банки, финансы, капитал
Банк России, РОССИЯ, Банки, Финансы, капитал
15:11 29.11.2024 (обновлено: 15:12 29.11.2024)
 
ЦБ зафиксировал снижение достаточности капитала российских банков

ЦБ: достаточность капитала банков в России снизилась до 12,1% с 13,2%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Достаточность капитала банков РФ снизилась до 12,1% с 13,2% с 1 апреля по 1 октября из-за опережающего роста кредитного риска к росту капитала с учетом выплаты дивидендов, говорится в "Обзоре финансовой стабильности Банка России".
"Благодаря росту основных доходов годовая рентабельность активов банковского сектора в отчетный период оставалась высокой – около 1,9% (с учетом корректировки на дивиденды, полученные от дочерних банков – резидентов) по состоянию на 1 октября 2024 года. Однако достаточность капитала банков (в целом по всем банкам, кроме Банка непрофильных активов) снизилась с 13,2 до 12,1% за период с 1 апреля 2024 г. по 1 октября 2024 года", - говорится в обзоре.
"Это было обусловлено опережающим ростом кредитного риска в сравнении с ростом капитала с учетом выплаты дивидендов", - добавляется там же.
Буфер капитала, сформированный за счет макропруденциальных надбавок, увеличился на 48%, до 1,1 триллиона рублей, на 1 октября (вклад повышения макропруденциальных надбавок в изменение норматива Н1.0, который показывает способность банка нивелировать возможные финансовые потери за свой счет, а не в ущерб своим клиентам, составил минус 0,4 п.п.).
В августе Банк России объявил о решении с 1 июля 2025 года впервые установить антициклическую надбавку (АЦН) к нормативам достаточности капитала в размере 0,25% от активов, взвешенных по риску. В ноябре на фоне ускоренного роста корпоративного кредитования это решение было скорректировано: АЦН составит 0,25% уже с 1 февраля 2025 и 0,5% с 1 июля 2025 года, напоминает ЦБ.
Формирование банками буфера капитала будет способствовать повышению устойчивости банковского сектора и более сбалансированному росту кредитования экономики, добавляется там же.
Диаграмма - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
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