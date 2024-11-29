https://1prime.ru/20241129/kapital-853201028.html

ЦБ зафиксировал снижение достаточности капитала российских банков

ЦБ зафиксировал снижение достаточности капитала российских банков - 29.11.2024, ПРАЙМ

ЦБ зафиксировал снижение достаточности капитала российских банков

Достаточность капитала банков РФ снизилась до 12,1% с 13,2% с 1 апреля по 1 октября из-за опережающего роста кредитного риска к росту капитала с учетом выплаты... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T15:11+0300

2024-11-29T15:11+0300

2024-11-29T15:12+0300

банк россии

россия

банки

финансы

капитал

https://cdnn.1prime.ru/img/83894/98/838949881_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_395d5cac40ad542c3e1d3c4a1cd95c40.jpg

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Достаточность капитала банков РФ снизилась до 12,1% с 13,2% с 1 апреля по 1 октября из-за опережающего роста кредитного риска к росту капитала с учетом выплаты дивидендов, говорится в "Обзоре финансовой стабильности Банка России". "Благодаря росту основных доходов годовая рентабельность активов банковского сектора в отчетный период оставалась высокой – около 1,9% (с учетом корректировки на дивиденды, полученные от дочерних банков – резидентов) по состоянию на 1 октября 2024 года. Однако достаточность капитала банков (в целом по всем банкам, кроме Банка непрофильных активов) снизилась с 13,2 до 12,1% за период с 1 апреля 2024 г. по 1 октября 2024 года", - говорится в обзоре. "Это было обусловлено опережающим ростом кредитного риска в сравнении с ростом капитала с учетом выплаты дивидендов", - добавляется там же. Буфер капитала, сформированный за счет макропруденциальных надбавок, увеличился на 48%, до 1,1 триллиона рублей, на 1 октября (вклад повышения макропруденциальных надбавок в изменение норматива Н1.0, который показывает способность банка нивелировать возможные финансовые потери за свой счет, а не в ущерб своим клиентам, составил минус 0,4 п.п.). В августе Банк России объявил о решении с 1 июля 2025 года впервые установить антициклическую надбавку (АЦН) к нормативам достаточности капитала в размере 0,25% от активов, взвешенных по риску. В ноябре на фоне ускоренного роста корпоративного кредитования это решение было скорректировано: АЦН составит 0,25% уже с 1 февраля 2025 и 0,5% с 1 июля 2025 года, напоминает ЦБ. Формирование банками буфера капитала будет способствовать повышению устойчивости банковского сектора и более сбалансированному росту кредитования экономики, добавляется там же.

https://1prime.ru/20241129/kredit-853200431.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банки, финансы, капитал