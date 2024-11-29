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Доля кредитных карт в структуре выдач потребкредитов выросла до 60%

Доля кредитных карт в структуре выдач потребкредитов выросла до 60% - 29.11.2024, ПРАЙМ

Доля кредитных карт в структуре выдач потребкредитов выросла до 60%

Доля выданных физлицам средств по кредитным картам выросла до 60% от общего объема выдач кредитов наличными и кредитных карт в третьем квартале 2024 года,... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T15:08+0300

2024-11-29T15:08+0300

2024-11-29T15:08+0300

банк россии

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Доля выданных физлицам средств по кредитным картам выросла до 60% от общего объема выдач кредитов наличными и кредитных карт в третьем квартале 2024 года, говорится в "Обзоре финансовой стабильности" ЦБ РФ за второй-третий кварталы 2024 года. "Ужесточение ДКП (денежно-кредитной политики - ред.) и макропруденциальных надбавок (в 2 этапа) привело к существенному замедлению роста потребительского кредитования. К 1 октября 2024 года годовой темп роста задолженности снизился до 16% (прирост за сентябрь составил 0,7%). При этом доля средств, предоставленных по кредитным картам, возросла до 60% в III квартале 2024 года", - говорится в разделе обзора "Риски в сегменте потребительского кредитования". ЦБ также отметил, что во втором квартале 2024 года ежемесячный рост задолженности "достиг пика" и составлял 1,8-2% месяц к месяцу. Это происходило несмотря на повышение ключевой ставки на фоне быстрого роста доходов населения, говорится в обзоре. Регулятор пояснил, что рост доли средств, предоставленных по кредитным картам, во многом обусловлен все более активным использованием лимитов по старым кредитным картам. На фоне высоких ставок по депозитам часть заемщиков стремится размещать деньги на краткосрочных вкладах, а для оплаты текущих расходов использовать кредитные карты в беспроцентном периоде. "У многих банков доля задолженности по кредитным картам в льготном периоде превышает треть портфеля карт. Это может оказывать давление на их процентную маржу", - подчеркивается в документе. Также ЦБ подчеркнул, что рост потребительского кредитования происходил в условиях существенно выросших процентных ставок. Средняя полная стоимость кредита по выдачам кредитов наличными в третьем квартале 2024 года составила 29,6%.

https://1prime.ru/20241128/kreditnaya-karta-853160953.html

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