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"Яндекс Лавка" вышла на казахстанский рынок

"Яндекс Лавка" вышла на казахстанский рынок - 29.11.2024, ПРАЙМ

"Яндекс Лавка" вышла на казахстанский рынок

"Яндекс Лавка" запускает свой сервис в Казахстане - он доступен для жителей Алма-Аты с 29 ноября 2024 года, в ассортименте есть продукция местных... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T18:18+0300

2024-11-29T18:18+0300

2024-11-29T18:18+0300

экономика

казахстан

яндекс лавка

алма-ата

бизнес

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. "Яндекс Лавка" запускает свой сервис в Казахстане - он доступен для жителей Алма-Аты с 29 ноября 2024 года, в ассортименте есть продукция местных производителей, говорится в релизе компании. "Сервис быстрой доставки продуктов и товаров для дома стал доступен жителям Алматы с 29 ноября 2024 года. Сейчас к заказу в каждом городе доступно порядка 3200 позиций, в том числе от местных производителей. Казахстан стал второй страной, куда вышла "Лавка" в этом году: в начале недели сервис запустился в Узбекистане", - сказано в релизе. Для пользователей "Лавки" из Алма-Аты доступны продукты, товары для дома, готовая еда, кофе, а также порядка 50 горячих блюд. В дарксторах есть маленькие кухни, на которых еду готовят прямо перед доставкой клиенту. Сейчас в Алма-Ате работает 2 даркстора. "Яндекс Лавка" планирует, что в 2025 году в городе будет работать до 12 складов. "Яндекс Лавка" планирует расширять список стран в международном бизнесе. Благодаря этому сервис сможет выйти на новую аудиторию, а также развивать сотрудничество с производителями из разных стран", - добавили в компании. Ранее в ноябре "Яндекс Лавка" запустила свой сервис в Узбекистане, услуги пока доступны в Ташкенте. По данным пресс-службы Yandex Uzbekistan, в сервисе уже доступно более 3 тысяч позиций и 50 горячих готовых блюд. Заказы доставляют из трех дарксторов, к концу 2025 года "Лавка" планирует открыть в Ташкенте до 12 дарксторов.

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казахстан, яндекс лавка, алма-ата, бизнес