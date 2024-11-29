https://1prime.ru/20241129/kazakhstan-853211836.html
"Яндекс Лавка" вышла на казахстанский рынок
"Яндекс Лавка" вышла на казахстанский рынок - 29.11.2024, ПРАЙМ
"Яндекс Лавка" вышла на казахстанский рынок
"Яндекс Лавка" запускает свой сервис в Казахстане - он доступен для жителей Алма-Аты с 29 ноября 2024 года, в ассортименте есть продукция местных... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T18:18+0300
2024-11-29T18:18+0300
2024-11-29T18:18+0300
экономика
казахстан
яндекс лавка
алма-ата
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/75901/98/759019803_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_4bda355b9df275d11736d6b306c2e671.jpg
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. "Яндекс Лавка" запускает свой сервис в Казахстане - он доступен для жителей Алма-Аты с 29 ноября 2024 года, в ассортименте есть продукция местных производителей, говорится в релизе компании. "Сервис быстрой доставки продуктов и товаров для дома стал доступен жителям Алматы с 29 ноября 2024 года. Сейчас к заказу в каждом городе доступно порядка 3200 позиций, в том числе от местных производителей. Казахстан стал второй страной, куда вышла "Лавка" в этом году: в начале недели сервис запустился в Узбекистане", - сказано в релизе. Для пользователей "Лавки" из Алма-Аты доступны продукты, товары для дома, готовая еда, кофе, а также порядка 50 горячих блюд. В дарксторах есть маленькие кухни, на которых еду готовят прямо перед доставкой клиенту. Сейчас в Алма-Ате работает 2 даркстора. "Яндекс Лавка" планирует, что в 2025 году в городе будет работать до 12 складов. "Яндекс Лавка" планирует расширять список стран в международном бизнесе. Благодаря этому сервис сможет выйти на новую аудиторию, а также развивать сотрудничество с производителями из разных стран", - добавили в компании. Ранее в ноябре "Яндекс Лавка" запустила свой сервис в Узбекистане, услуги пока доступны в Ташкенте. По данным пресс-службы Yandex Uzbekistan, в сервисе уже доступно более 3 тысяч позиций и 50 горячих готовых блюд. Заказы доставляют из трех дарксторов, к концу 2025 года "Лавка" планирует открыть в Ташкенте до 12 дарксторов.
https://1prime.ru/20241127/putin-853134029.html
казахстан
алма-ата
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/75901/98/759019803_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_54c6fe740be62475a111c2382e5a9dac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, яндекс лавка, алма-ата, бизнес
Экономика, КАЗАХСТАН, Яндекс Лавка, АЛМА-АТА, Бизнес
"Яндекс Лавка" вышла на казахстанский рынок
"Яндекс Лавка" с 29 ноября запустила свой сервис в Казахстане
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. "Яндекс Лавка" запускает свой сервис в Казахстане - он доступен для жителей Алма-Аты с 29 ноября 2024 года, в ассортименте есть продукция местных производителей, говорится в релизе компании.
"Сервис быстрой доставки продуктов и товаров для дома стал доступен жителям Алматы с 29 ноября 2024 года. Сейчас к заказу в каждом городе доступно порядка 3200 позиций, в том числе от местных производителей. Казахстан стал второй страной, куда вышла "Лавка" в этом году: в начале недели сервис запустился в Узбекистане", - сказано в релизе.
Для пользователей "Лавки" из Алма-Аты доступны продукты, товары для дома, готовая еда, кофе, а также порядка 50 горячих блюд. В дарксторах есть маленькие кухни, на которых еду готовят прямо перед доставкой клиенту. Сейчас в Алма-Ате работает 2 даркстора. "Яндекс Лавка" планирует, что в 2025 году в городе будет работать до 12 складов.
"Яндекс Лавка" планирует расширять список стран в международном бизнесе. Благодаря этому сервис сможет выйти на новую аудиторию, а также развивать сотрудничество с производителями из разных стран", - добавили в компании.
Ранее в ноябре "Яндекс Лавка" запустила свой сервис в Узбекистане, услуги пока доступны в Ташкенте. По данным пресс-службы Yandex Uzbekistan, в сервисе уже доступно более 3 тысяч позиций и 50 горячих готовых блюд. Заказы доставляют из трех дарксторов, к концу 2025 года "Лавка" планирует открыть в Ташкенте до 12 дарксторов.
Путин назвал Казахстан стратегическим партнером и надежным союзником России