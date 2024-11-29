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Холдинг USM Усманова вышел из капитала оператора маркировки "Честный знак" - 29.11.2024, ПРАЙМ
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Холдинг USM Усманова вышел из капитала оператора маркировки "Честный знак"
Холдинг USM Усманова вышел из капитала оператора маркировки "Честный знак" - 29.11.2024, ПРАЙМ
Холдинг USM Усманова вышел из капитала оператора маркировки "Честный знак"
Холдинг USM Алишера Усманова вышел из капитала оператора государственной системы цифровой маркировки "Честный знак" - Центра развития перспективных технологий... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T11:59+0300
2024-11-29T11:59+0300
алишер усманов
usm holding
"честный знак"
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Холдинг USM Алишера Усманова вышел из капитала оператора государственной системы цифровой маркировки "Честный знак" - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), подтвердил РИА Новости представитель холдинга. Ранее в пятницу РБК сообщил о том, что ранее USM принадлежало 50% оператора; сейчас контроля или доли 25% в компании нет ни у кого. Система для борьбы с нелегальными товарами на российском рынке была реализована на базе государственно-частного партнерства. Это совместный проект холдинга USM, госкорпорации "Ростех" и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого. "Да", - ответил агентству представитель USM в ответ на запрос о выходе холдинга из структуры ЦРПТ. Сведения об участниках либо учредителях ООО "Оператор ЦРПТ" в ЕГРЮЛ на данный момент скрыты. РИА Новости направило запрос в пресс-службу оператора. USM – диверсифицированная холдинговая компания, владеющая и управляющая активами в сфере металлургии и горной добычи, телекоммуникаций и технологий. В число активов группы входят такие компании, как "Металлоинвест", "Мегафон", "Удоканская медь" и "Аккерманн Цемент". Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства.
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алишер усманов, usm holding, "честный знак"
Алишер Усманов, USM Holding, "Честный знак"
11:59 29.11.2024
 
Холдинг USM Усманова вышел из капитала оператора маркировки "Честный знак"

Холдинг USM Алишера Усманова вышел из капитала оператора маркировки "Честный знак"

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк%Президент Международной федерации фехтования бизнесмен Алишер Усманов на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
%Президент Международной федерации фехтования бизнесмен Алишер Усманов на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018 - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Холдинг USM Алишера Усманова вышел из капитала оператора государственной системы цифровой маркировки "Честный знак" - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), подтвердил РИА Новости представитель холдинга.
Ранее в пятницу РБК сообщил о том, что ранее USM принадлежало 50% оператора; сейчас контроля или доли 25% в компании нет ни у кого. Система для борьбы с нелегальными товарами на российском рынке была реализована на базе государственно-частного партнерства. Это совместный проект холдинга USM, госкорпорации "Ростех" и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого.
"Да", - ответил агентству представитель USM в ответ на запрос о выходе холдинга из структуры ЦРПТ.
Сведения об участниках либо учредителях ООО "Оператор ЦРПТ" в ЕГРЮЛ на данный момент скрыты. РИА Новости направило запрос в пресс-службу оператора.
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USM – диверсифицированная холдинговая компания, владеющая и управляющая активами в сфере металлургии и горной добычи, телекоммуникаций и технологий. В число активов группы входят такие компании, как "Металлоинвест", "Мегафон", "Удоканская медь" и "Аккерманн Цемент".
Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства.
 
Алишер УсмановUSM Holding"Честный знак"
 
 
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