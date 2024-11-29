https://1prime.ru/20241129/khranenie-853185932.html

В "Росконгрессе" рассказали о модернизации ядерных баз США в Европе

В "Росконгрессе" рассказали о модернизации ядерных баз США в Европе - 29.11.2024, ПРАЙМ

В "Росконгрессе" рассказали о модернизации ядерных баз США в Европе

Вашингтон модернизирует большую часть баз хранения ядерного оружия в Европе, следует из доклада "Росконгресса". | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T08:59+0300

2024-11-29T08:59+0300

2024-11-29T08:59+0300

вооружения

сша

ядерное оружие

росконгресс

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/82705/81/827058177_0:236:3193:2032_1920x0_80_0_0_28a64925800d6c977a058a2bdc71521d.jpg

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Вашингтон модернизирует большую часть баз хранения ядерного оружия в Европе, следует из доклада "Росконгресса".На сегодняшний день американские ядерные авиабомбы хранятся на шести базах в пяти государствах Североатлантического альянса. Подземные хранилища известны как система хранения и безопасности оружия (Weapons Storage and Security System, WS3)."Стратегия ядерного сдерживания НАТО опирается на передовое развертывание ядерного оружия Соединенных Штатов в Европе и вклад заинтересованных союзников. Большинство ядерных баз в Европе проходят крупные модернизации", - подчеркнули специалисты.Они также отметили, что США повышают безопасность хранилищ в рамках "программы продления срока службы" (Service Life Extension Program, SLEP) для WS3, устанавливают оборудование, необходимое для нового истребителя бомбардировщика F-35A, а также модернизируют ПО WS3, известную как Vault Modernization Program (VMP)".Сообщается, что по программе VMP будет проведена модернизация до 180 хранилищ в различных локациях за пределами континентальной части Штатов, а также в двух локациях на территории США.

https://1prime.ru/20241129/dajdzhest-853182255.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, ядерное оружие, росконгресс, нато