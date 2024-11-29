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В "Росконгрессе" рассказали о модернизации ядерных баз США в Европе - 29.11.2024, ПРАЙМ
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В "Росконгрессе" рассказали о модернизации ядерных баз США в Европе
В "Росконгрессе" рассказали о модернизации ядерных баз США в Европе - 29.11.2024, ПРАЙМ
В "Росконгрессе" рассказали о модернизации ядерных баз США в Европе
Вашингтон модернизирует большую часть баз хранения ядерного оружия в Европе, следует из доклада "Росконгресса". | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T08:59+0300
2024-11-29T08:59+0300
вооружения
сша
ядерное оружие
росконгресс
нато
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Вашингтон модернизирует большую часть баз хранения ядерного оружия в Европе, следует из доклада "Росконгресса".На сегодняшний день американские ядерные авиабомбы хранятся на шести базах в пяти государствах Североатлантического альянса. Подземные хранилища известны как система хранения и безопасности оружия (Weapons Storage and Security System, WS3)."Стратегия ядерного сдерживания НАТО опирается на передовое развертывание ядерного оружия Соединенных Штатов в Европе и вклад заинтересованных союзников. Большинство ядерных баз в Европе проходят крупные модернизации", - подчеркнули специалисты.Они также отметили, что США повышают безопасность хранилищ в рамках "программы продления срока службы" (Service Life Extension Program, SLEP) для WS3, устанавливают оборудование, необходимое для нового истребителя бомбардировщика F-35A, а также модернизируют ПО WS3, известную как Vault Modernization Program (VMP)".Сообщается, что по программе VMP будет проведена модернизация до 180 хранилищ в различных локациях за пределами континентальной части Штатов, а также в двух локациях на территории США.
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сша, ядерное оружие, росконгресс, нато
Вооружения, США, ядерное оружие, Росконгресс, НАТО
08:59 29.11.2024
 
В "Росконгрессе" рассказали о модернизации ядерных баз США в Европе

"Росконгресс": США модернизируют в Европе большинство баз хранения ядерного оружия

© AFP / Paul J. RichardsФлаг США над военной базой в Гуантанамо
Флаг США над военной базой в Гуантанамо - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© AFP / Paul J. Richards
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Вашингтон модернизирует большую часть баз хранения ядерного оружия в Европе, следует из доклада "Росконгресса".
На сегодняшний день американские ядерные авиабомбы хранятся на шести базах в пяти государствах Североатлантического альянса. Подземные хранилища известны как система хранения и безопасности оружия (Weapons Storage and Security System, WS3).
"Стратегия ядерного сдерживания НАТО опирается на передовое развертывание ядерного оружия Соединенных Штатов в Европе и вклад заинтересованных союзников. Большинство ядерных баз в Европе проходят крупные модернизации", - подчеркнули специалисты.
Они также отметили, что США повышают безопасность хранилищ в рамках "программы продления срока службы" (Service Life Extension Program, SLEP) для WS3, устанавливают оборудование, необходимое для нового истребителя бомбардировщика F-35A, а также модернизируют ПО WS3, известную как Vault Modernization Program (VMP)".
Американские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
"Росконгресс": США нарастили производство важнейшего компонента для ЯО
08:16
Сообщается, что по программе VMP будет проведена модернизация до 180 хранилищ в различных локациях за пределами континентальной части Штатов, а также в двух локациях на территории США.
 
ВооруженияСШАядерное оружиеРосконгрессНАТО
 
 
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