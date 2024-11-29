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В Бразилии ожидают продолжение роста цен на кофе в 2025 году

В Бразилии ожидают продолжение роста цен на кофе в 2025 году - 29.11.2024, ПРАЙМ

В Бразилии ожидают продолжение роста цен на кофе в 2025 году

Рекордные цены на кофе не будут особенностью только текущего года, в 2025 году их рост продолжится, сообщил РИА Новости в пятницу президент бразильской... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T14:42+0300

2024-11-29T14:42+0300

2024-11-29T14:42+0300

экономика

бразилия

кофе

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 ноя - ПРАЙМ. Рекордные цены на кофе не будут особенностью только текущего года, в 2025 году их рост продолжится, сообщил РИА Новости в пятницу президент бразильской ассоциации производителей кофе (ABIC) Павел Кардосу. "Уже лет 50 как мы не переживали подобное - такой значительный скачок в такое короткое время", - сказал он. "В прошлом году мы пострадали от воздействия Эль-Ниньо, (феномен - ред.) сочетал в себе высокие температуры и отсутствие дождей. Эта ситуация была крайне плохой для кофейных плантаций, ожидания по урожаю совершенно не оправдались", - добавил Кардосу. Бразилия, крупнейший производитель зерен кофе в мире, столкнулась с неблагоприятными климатическими условиями, в первую очередь с засухой, жарой и неравномерным распределением дождей, на этапах цветения и развития кофейных ягод. Это может привести к снижению урожая в текущем сельскохозяйственном году. В результате биржевые цены на кофе сорта арабика на последних торгах осени достигли новых максимумов с 1977 года, свидетельствуют данные торгов. Стоимость мартовского фьючерса на арабику максимально в ходе торгов достигала 3,342 доллара, или 7 367 долларов за тонну. По мнению Кардосу, ситуация с ценами может ухудшиться, потому что текущие цены отражают засуху 2023 года, но в последние месяцы нехватка дождей была ещё серьезнее во многих регионах, где производится кофе, и это отразится в урожае 2025 года. "То, что происходит в данный момент, навредит напрямую урожаю следующего года, возможно, цены останутся чувствительными (высокими - ред.), потому что отрасль не сможет сразу принять на себя увеличение", - полагает глава ассоциации. Кардосу подчеркнул, что переговоры производителей с компаниями, продающими кофе, находятся в "чрезвычайно деликатном" моменте, и предсказал дальнейшее повышение цен с января следующего года. Между тем, дорожающий кофе не является препятствием для экспортных амбиций Бразилии: в период с января по октябрь этого года страна экспортировала 41,4 миллиона мешков кофе, что является рекордом, сообщили РИА Новости в Бразильском совете экспортеров кофе (Ceface). В период с января по октябрь экспорт кофе из Бразилии в Россию вырос на 98%, увеличившись с 534 692 мешков за тот же период 2023 года до нынешних 1 057 975 мешков. Благодаря такому росту, Россия позиционируется как девятое направление для бразильского кофе в 2024 году, на нее приходится 2,6% от общего объема экспорта латиноамериканской страны.

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бразилия, кофе