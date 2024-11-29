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В Москве обсудили роль благотворительности в достижении национальных целей

В Москве обсудили роль благотворительности в достижении национальных целей - 29.11.2024, ПРАЙМ

В Москве обсудили роль благотворительности в достижении национальных целей

Объединение усилий бизнеса, государства и благотворительных организаций ради достижения национальных приоритетов обсудили участники состоявшейся в пятницу... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T16:27+0300

2024-11-29T16:27+0300

2024-11-29T16:27+0300

благотворительность

благотворительные фонды

сергей хотимский

максут шадаев

совкомбанк

минцифры

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МОСКВА, 29 ноя – ПРАЙМ. Объединение усилий бизнеса, государства и благотворительных организаций ради достижения национальных приоритетов обсудили участники состоявшейся в пятницу конференции "Технология добра".В рамках пленарной дискуссии "Национальные цели 2030 – роль благотворительного сектора" речь шла о необходимости системной поддержки благотворительных инициатив, в том числе, со стороны государства.Участники сошлись во мнении, что цифровые технологии сегодня играют ключевую роль в создании эффективных платформ взаимодействия, упрощая рутинные процессы и помогая сосредоточиться на главной цели – поддержке нуждающихся."Сегодня мы видим, что работа благотворительности невозможна без участия государства. Наша задача – создать единую платформу, где объединятся бизнес, НКО и государственные сервисы. Это позволит решать инфраструктурные и технологические вопросы максимально эффективно", - отметил первый заместитель председателя правления ПАО "Совкомбанк" Сергей Хотимский.По словам главы Минцифры Максута Шадаева, власти готовы помогать фондам с облачными сервисами, программными решениями и поддержкой ИТ-инфраструктуры. "Наша задача – расширить возможности сектора и сделать помощь нуждающимся быстрее и доступнее", - добавил он.Подобные форматы объединяют ключевых игроков – государство, бизнес и регионы для создания лучших практик и повышения эффективности благотворительных программ, высказал мнение вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.В целом конференция продемонстрировала, что "Технология добра" может стать уникальной площадкой для синергии между всеми участниками. Спикеры сошлись во мнении, что роль государства заключается не только в поддержке, но и в предоставлении инструментов для оптимизации работы сектора.На пути к 2030 году благотворительный сектор, опираясь на технологии и поддержку государства, сможет стать важным драйвером социальных изменений.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

благотворительность, благотворительные фонды, сергей хотимский, максут шадаев, совкомбанк, минцифры