https://1prime.ru/20241129/kontrol-853196193.html

В CNN выяснили, как Россия заставила Запад играть по ее правилам

В CNN выяснили, как Россия заставила Запад играть по ее правилам - 29.11.2024, ПРАЙМ

В CNN выяснили, как Россия заставила Запад играть по ее правилам

Россия своими действиями вынудила западные страны по ее правилами, что говорит о возвращении советской концепции "рефлексивного контроля", предает CNN со... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T13:43+0300

2024-11-29T13:43+0300

2024-11-29T13:43+0300

политика

россия

запад

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Россия своими действиями вынудила западные страны по ее правилами, что говорит о возвращении советской концепции "рефлексивного контроля", предает CNN со ссылкой на доклад американской исследовательской организации Институт изучения войны (ISW)."Кремль ведет борьбу за то, чтобы заставить Запад исходить из российских предпосылок, а не из собственных. Запад склоняют принимать решения в той альтернативной реальности кремлевского поколения, которая позволит России победить в реальном мире", — сказано в материале.В издании заметили, что эту стратегию можно рассматривать как навязывание противнику ложного набора вариантов, чтобы заставить его принимать решения, противоречащие его собственным интересам.В качестве примера такой стратегии эксперты называют постоянные споры и задержки западных стран в предоставлении военной помощи, а также считают такое поведение союзников Киева "самосдерживанием", заключили в издании.

https://1prime.ru/20241129/krasnye_linii-853191822.html

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россия, запад