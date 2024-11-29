https://1prime.ru/20241129/krasnye_linii-853191822.html

"Нет шансов": в США задумались о красных линиях Путина

"Нет шансов": в США задумались о красных линиях Путина - 29.11.2024, ПРАЙМ

"Нет шансов": в США задумались о красных линиях Путина

Провоцируя конфронтацию с Россией, американские политики подготовили почву для масштабной войны, говорится в материале издания The American Conservative. | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T12:07+0300

2024-11-29T12:07+0300

2024-11-29T12:07+0300

политика

россия

запад

владимир путин

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Провоцируя конфронтацию с Россией, американские политики подготовили почву для масштабной войны, говорится в материале издания The American Conservative.В издании заметили, что Вашингтон уже давно играет с огнем на Украине."Нет нужды заострять внимание на том, что мудрость изначально не была главной чертой администрации Байдена, чей номинальный глава последние три десятилетия прилюдно утверждал, что ответ России на расширение НАТО попросту немыслим", - отметил автор публикации.Президент России Владимир Путин ранее предупредил, что Россия имеет право применить свое ядерное оружие в ответ на атаки западными ракетами дальнего радиуса действия по своей территории. Эти заявления вызвали тревогу среди международных экспертов и ученых. Кроме того, некоторые предполагают, что осознание наличия красных линий Москвы придет только тогда, когда Запад их переступит."Удары по российской территории американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow не смогут изменить исход конфликта на Украине — на это нет никаких шансов", - заметил бывший директор программы клинических лабораторных исследований Университета Миссури доктор Стивен Старр.Негодование общественности также вызвало решения США разместить крылатые ракеты "Томагавк" в Германии, начиная с 2026 года. Это стало возможным после того, как администрация Трампа отказалась от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года.Эксперты в свою очередь утверждают, что такие шаги могут привести к новой холодной войне и напряженности в Европе.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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россия, запад, владимир путин