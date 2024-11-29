Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Нет шансов": в США задумались о красных линиях Путина - 29.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241129/krasnye_linii-853191822.html
"Нет шансов": в США задумались о красных линиях Путина
"Нет шансов": в США задумались о красных линиях Путина - 29.11.2024, ПРАЙМ
"Нет шансов": в США задумались о красных линиях Путина
Провоцируя конфронтацию с Россией, американские политики подготовили почву для масштабной войны, говорится в материале издания The American Conservative. | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T12:07+0300
2024-11-29T12:07+0300
политика
россия
запад
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853172223_0:138:2933:1788_1920x0_80_0_0_a3bf0649cfc76b9cbd37329b70b169ac.jpg
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Провоцируя конфронтацию с Россией, американские политики подготовили почву для масштабной войны, говорится в материале издания The American Conservative.В издании заметили, что Вашингтон уже давно играет с огнем на Украине."Нет нужды заострять внимание на том, что мудрость изначально не была главной чертой администрации Байдена, чей номинальный глава последние три десятилетия прилюдно утверждал, что ответ России на расширение НАТО попросту немыслим", - отметил автор публикации.Президент России Владимир Путин ранее предупредил, что Россия имеет право применить свое ядерное оружие в ответ на атаки западными ракетами дальнего радиуса действия по своей территории. Эти заявления вызвали тревогу среди международных экспертов и ученых. Кроме того, некоторые предполагают, что осознание наличия красных линий Москвы придет только тогда, когда Запад их переступит."Удары по российской территории американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow не смогут изменить исход конфликта на Украине — на это нет никаких шансов", - заметил бывший директор программы клинических лабораторных исследований Университета Миссури доктор Стивен Старр.Негодование общественности также вызвало решения США разместить крылатые ракеты "Томагавк" в Германии, начиная с 2026 года. Это стало возможным после того, как администрация Трампа отказалась от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года.Эксперты в свою очередь утверждают, что такие шаги могут привести к новой холодной войне и напряженности в Европе.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20241129/oreshnik-853189318.html
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853172223_183:0:2750:1925_1920x0_80_0_0_87d0f259aa54c3772e95917ffb1f9819.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, запад, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, Владимир Путин
12:07 29.11.2024
 
"Нет шансов": в США задумались о красных линиях Путина

TAC: ракеты Запада не изменят исход конфликта на Украине — Россия уже победила

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Провоцируя конфронтацию с Россией, американские политики подготовили почву для масштабной войны, говорится в материале издания The American Conservative.
В издании заметили, что Вашингтон уже давно играет с огнем на Украине."Нет нужды заострять внимание на том, что мудрость изначально не была главной чертой администрации Байдена, чей номинальный глава последние три десятилетия прилюдно утверждал, что ответ России на расширение НАТО попросту немыслим", - отметил автор публикации.
Президент России Владимир Путин ранее предупредил, что Россия имеет право применить свое ядерное оружие в ответ на атаки западными ракетами дальнего радиуса действия по своей территории. Эти заявления вызвали тревогу среди международных экспертов и ученых. Кроме того, некоторые предполагают, что осознание наличия красных линий Москвы придет только тогда, когда Запад их переступит.
"Удары по российской территории американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow не смогут изменить исход конфликта на Украине — на это нет никаких шансов", - заметил бывший директор программы клинических лабораторных исследований Университета Миссури доктор Стивен Старр.
Негодование общественности также вызвало решения США разместить крылатые ракеты "Томагавк" в Германии, начиная с 2026 года. Это стало возможным после того, как администрация Трампа отказалась от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года.
Эксперты в свою очередь утверждают, что такие шаги могут привести к новой холодной войне и напряженности в Европе.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
Запуск "Орешника" заставляет задуматься весь Запад, заявил Орбан
10:47
 
ПолитикаРОССИЯЗАПАДВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала