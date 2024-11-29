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Названо число людей, работающих в российской креативной сфере - 29.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Названо число людей, работающих в российской креативной сфере
Названо число людей, работающих в российской креативной сфере - 29.11.2024, ПРАЙМ
Названо число людей, работающих в российской креативной сфере
Доля креативных индустрий в отечественной экономике составляет 3,5% ВВП, а число работающих в креативной сфере составляет 3,5 миллиона человек. Об этом сообщила | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T20:36+0300
2024-11-29T20:51+0300
экономика
россия
татьяна голикова
креативная индустрия
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Доля креативных индустрий в отечественной экономике составляет 3,5% ВВП, а число работающих в креативной сфере составляет 3,5 миллиона человек. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Торжественная церемония награждения лауреатов Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards прошла в столичном концертном зале "Зарядье". Голикова в ходе церемонии отметила, что креативные индустрии, если переводить на экономический язык, на сегодняшний день составляют 3,5% ВВП России. По ее словам, количество работающих в креативной индустрии уже сейчас составляет 3,5 миллиона человек, и 3,7 миллиона самозанятых творческих работников, что представляет собой серьезные цифры.
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россия, татьяна голикова, креативная индустрия
Экономика, РОССИЯ, Татьяна Голикова, креативная индустрия
20:36 29.11.2024 (обновлено: 20:51 29.11.2024)
 
Названо число людей, работающих в российской креативной сфере

Голикова: количество людей, работающих в креативной сфере РФ, составляет 3,5 млн

© fotolia.com / WranglerПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© fotolia.com / Wrangler
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Доля креативных индустрий в отечественной экономике составляет 3,5% ВВП, а число работающих в креативной сфере составляет 3,5 миллиона человек. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Торжественная церемония награждения лауреатов Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards прошла в столичном концертном зале "Зарядье".
Голикова в ходе церемонии отметила, что креативные индустрии, если переводить на экономический язык, на сегодняшний день составляют 3,5% ВВП России. По ее словам, количество работающих в креативной индустрии уже сейчас составляет 3,5 миллиона человек, и 3,7 миллиона самозанятых творческих работников, что представляет собой серьезные цифры.
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