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Названо число людей, работающих в российской креативной сфере

Названо число людей, работающих в российской креативной сфере - 29.11.2024, ПРАЙМ

Названо число людей, работающих в российской креативной сфере

Доля креативных индустрий в отечественной экономике составляет 3,5% ВВП, а число работающих в креативной сфере составляет 3,5 миллиона человек. Об этом сообщила | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T20:36+0300

2024-11-29T20:36+0300

2024-11-29T20:51+0300

экономика

россия

татьяна голикова

креативная индустрия

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Доля креативных индустрий в отечественной экономике составляет 3,5% ВВП, а число работающих в креативной сфере составляет 3,5 миллиона человек. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Торжественная церемония награждения лауреатов Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards прошла в столичном концертном зале "Зарядье". Голикова в ходе церемонии отметила, что креативные индустрии, если переводить на экономический язык, на сегодняшний день составляют 3,5% ВВП России. По ее словам, количество работающих в креативной индустрии уже сейчас составляет 3,5 миллиона человек, и 3,7 миллиона самозанятых творческих работников, что представляет собой серьезные цифры.

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россия, татьяна голикова, креативная индустрия