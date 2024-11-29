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В России выросла доля рублевых кредитов с плавающей ставкой для юрлиц
В России выросла доля рублевых кредитов с плавающей ставкой для юрлиц - 29.11.2024, ПРАЙМ
В России выросла доля рублевых кредитов с плавающей ставкой для юрлиц
Доля рублевых кредитов орлицам с плавающей ставкой за январь-сентябрь 2024 года увеличилась в корпоративном портфеле российских банков на 7,5 процентного... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T15:09+0300
2024-11-29T15:09+0300
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Доля рублевых кредитов орлицам с плавающей ставкой за январь-сентябрь 2024 года увеличилась в корпоративном портфеле российских банков на 7,5 процентного пункта, до 60%, говорится в "Обзоре финансовой стабильности" ЦБ РФ за второй-третий кварталы 2024 года. "Доля портфеля рублевых кредитов, предоставленных по плавающей ставке, продолжает расти (за январь-сентябрь 2024 г. доля таких кредитов выросла на 7,5 процентного пункта, до 60%)", - говорится в главе обзора "Качество корпоративного портфеля". ЦБ поясняет, что под такими кредитами понимаются кредиты и приобретенные права требования к юридическим лицам (резидентам и нерезидентам) в рублях с плавающей или переменной ставкой, предоставленные банками, за исключением ВЭБ.РФ. Регулятор отмечает, что рост доли портфеля таких кредитов в начале года был обоснован тем, что заемщики ожидали снижения ключевой ставки и соглашались брать кредиты, чтобы в дальнейшем без рефинансирования снизить процентные платежи. Теперь же это в большей степени связано со стратегией управления процентным риском со стороны банков – они снижают его, активно предлагая заемщикам взять кредит по плавающей ставке. "Для того чтобы избежать трансформации процентного риска заемщика в кредитный риск банка, кредитным организациям нужно регулярно проводить тестирование текущего кредитного портфеля и потенциальных заемщиков на устойчивость в сценарии длительного периода высоких ставок", - указывает ЦБ.
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россия, бизнес
Банк России, РОССИЯ, Бизнес
В России выросла доля рублевых кредитов с плавающей ставкой для юрлиц
ЦБ: доля рублевых кредитов с плавающей ставкой юрлицам за 9 мес выросла до 60%
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Доля рублевых кредитов орлицам с плавающей ставкой за январь-сентябрь 2024 года увеличилась в корпоративном портфеле российских банков на 7,5 процентного пункта, до 60%, говорится в "Обзоре финансовой стабильности" ЦБ РФ за второй-третий кварталы 2024 года.
"Доля портфеля рублевых кредитов, предоставленных по плавающей ставке, продолжает расти (за январь-сентябрь 2024 г. доля таких кредитов выросла на 7,5 процентного пункта, до 60%)", - говорится в главе обзора "Качество корпоративного портфеля".
ЦБ поясняет, что под такими кредитами понимаются кредиты и приобретенные права требования к юридическим лицам (резидентам и нерезидентам) в рублях с плавающей или переменной ставкой, предоставленные банками, за исключением ВЭБ.РФ.
Регулятор отмечает, что рост доли портфеля таких кредитов в начале года был обоснован тем, что заемщики ожидали снижения ключевой ставки и соглашались брать кредиты, чтобы в дальнейшем без рефинансирования снизить процентные платежи. Теперь же это в большей степени связано со стратегией управления процентным риском со стороны банков – они снижают его, активно предлагая заемщикам взять кредит по плавающей ставке.
"Для того чтобы избежать трансформации процентного риска заемщика в кредитный риск банка, кредитным организациям нужно регулярно проводить тестирование текущего кредитного портфеля и потенциальных заемщиков на устойчивость в сценарии длительного периода высоких ставок", - указывает ЦБ.
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