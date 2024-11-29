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Росфинмониторинг назвал самый популярный способ отмывания денег - 29.11.2024, ПРАЙМ
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%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
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Росфинмониторинг назвал самый популярный способ отмывания денег
Росфинмониторинг назвал самый популярный способ отмывания денег - 29.11.2024, ПРАЙМ
Росфинмониторинг назвал самый популярный способ отмывания денег
Преступные доходы все чаще отмываются через сложные схемы с использованием криптовалют, дропов и наличных средств, сообщает Росфинмониторинг по итогам... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T11:37+0300
2024-11-29T11:37+0300
мошенничество
росфинмониторинг
операции с криптовалютой
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Преступные доходы все чаще отмываются через сложные схемы с использованием криптовалют, дропов и наличных средств, сообщает Росфинмониторинг по итогам пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) 28-29 ноября в Индауре (Индия) под председательством главы российского ведомства Юрия Чиханчина. Участники заседания заслушали обзор результатов мониторинга оперативной обстановки в государствах-членах ЕАГ в части новых рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) за 2024 год. "Легализация преступных доходов все чаще осуществляется с применением многоуровневых схем, в том числе с участием профессиональных "отмывателей", в которых используются криптовалюты, платежные реквизиты подставных лиц ("дропов"), а также наличные денежные средства", - сообщает Росфинмониторинг. "В финансировании терроризма выявляются схемы с использованием криптообменников, в том числе зарубежных, и криптокошельков, которые открываются в основном на подставных лиц", - говорится в сообщении. Участники встречи обсудили лучшие практики по работе национальных антиотмывочных систем. Также в рамках мероприятия состоялся ежегодный конкурс на лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере антиотмывочной деятельности. "Победителем стала Российская Федерация. Республика Беларусь и Китайская Народная Республика стали лауреатами", - говорится в сообщении.
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росфинмониторинг, операции с криптовалютой
Мошенничество, Росфинмониторинг, операции с криптовалютой
11:37 29.11.2024
 
Росфинмониторинг назвал самый популярный способ отмывания денег

Росфинмониторинг: преступные доходы часто отмываются через схемы с криптовалютой

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Хакер
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Хакер - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Преступные доходы все чаще отмываются через сложные схемы с использованием криптовалют, дропов и наличных средств, сообщает Росфинмониторинг по итогам пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) 28-29 ноября в Индауре (Индия) под председательством главы российского ведомства Юрия Чиханчина.
Участники заседания заслушали обзор результатов мониторинга оперативной обстановки в государствах-членах ЕАГ в части новых рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) за 2024 год.
"Легализация преступных доходов все чаще осуществляется с применением многоуровневых схем, в том числе с участием профессиональных "отмывателей", в которых используются криптовалюты, платежные реквизиты подставных лиц ("дропов"), а также наличные денежные средства", - сообщает Росфинмониторинг.
"В финансировании терроризма выявляются схемы с использованием криптообменников, в том числе зарубежных, и криптокошельков, которые открываются в основном на подставных лиц", - говорится в сообщении.
Участники встречи обсудили лучшие практики по работе национальных антиотмывочных систем.
Также в рамках мероприятия состоялся ежегодный конкурс на лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере антиотмывочной деятельности. "Победителем стала Российская Федерация. Республика Беларусь и Китайская Народная Республика стали лауреатами", - говорится в сообщении.
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МошенничествоРосфинмониторингоперации с криптовалютой
 
 
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