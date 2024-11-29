https://1prime.ru/20241129/kriptovalyuta-853199392.html

ЦБ назвал главные каналы покупки криптовалют у россиян

ЦБ назвал главные каналы покупки криптовалют у россиян - 29.11.2024, ПРАЙМ

ЦБ назвал главные каналы покупки криптовалют у россиян

Основным каналом приобретения криптовалют у россиян являются анонимные криптообменники и P2P-разделы криптобирж, где торговля ведется напрямую между... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T15:02+0300

2024-11-29T15:02+0300

2024-11-29T15:02+0300

банк россии

операции с криптовалютой

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Основным каналом приобретения криптовалют у россиян являются анонимные криптообменники и P2P-разделы криптобирж, где торговля ведется напрямую между пользователями без участия посредников, говорится в "Обзоре финансовой стабильности" ЦБ РФ за второй-третий кварталы 2024 года. "Основным каналом приобретения криптовалют у россиян являются анонимные криптообменники и P2P-разделы криптобирж. При этом владельцы криптообменников и продавцы в P2P-разделах криптобирж обычно используют для расчетов с гражданами платежные карты/счета, оформленные на подставных физических лиц – "дропов", - говорится в обзоре. Противодействие "дропам" и высокорисковым P2P-операциям по их счетам является приоритетным направлением финансового мониторинга в банковском секторе, отмечает ЦБ. "Банк России постоянно взаимодействует с банками в этой сфере, в том числе оказывает им методологическую помощь. В результате проводимой Банком России совместно с кредитными организациями работы в 2024 года объемы вовлеченности банковского сектора в проведение высокорисковых P2P-операций снизились в 2,8 раза по отношению к среднемесячным значениям 2023 года, что напрямую способствует снижению оборота криптовалют, связанного с нелегальной деятельностью", - указано там же.Объем веб-трафика россиян на сайтах криптовалютных площадок вырос во втором-третьем кварталах на 56,5% по сравнению с предыдущими двумя кварталами, до 166,9 миллиона посещений, отмечается в обзоре."По сравнению с предыдущими 2 кварталами в отчетном периоде объем веб-трафика россиян на сайтах криптовалютных площадок вырос на 56,5%, до 166,9 миллионов посещений, доля россиян в общем веб-трафике анализируемых площадок увеличилась на 1,3 процентных пункта, до 7,5%. При этом основной рост активности россиян пришелся на 2 квартал текущего года, когда был зафиксирован рекордный с начала 2022 года объем веб-трафика россиян на криптовалютных площадках (около 88 млн посещений)", - приводится в обзоре.В отчетном периоде вырос и объем потоков криптоактивов, оценочно приходящийся на российских инвесторов, составив 4,8 триллиона рублей (+18% с учетом изменений в составе анализируемых криптобирж), указано там же."В III квартале текущего года в результате оттока средств клиентов предполагаемые остатки россиян на кошельках криптобирж по состоянию на сентябрь 2024 года уменьшились в сравнении с мартом (-15,8%) и составили 651 миллиард рублей, из которых на биткойн приходилось 69%, эфириум – 21%, стейблкойны – 10%. Отток активов с криптобирж может быть связан со снижением уровня волатильности рынка после его значительного роста в IV квартале 2023 – I квартале 2024 года, что оказало влияние на торговую активность",- говорится в обзоре.

https://1prime.ru/20241129/kriptovalyuta-853190958.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

операции с криптовалютой