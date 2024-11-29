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Зампред ЦБ предупредил о рисках криптовалюты для физлиц
Зампред ЦБ предупредил о рисках криптовалюты для физлиц - 29.11.2024, ПРАЙМ
Зампред ЦБ предупредил о рисках криптовалюты для физлиц
Банк России не поменял отношение к криптовалюте, этот актив несет риски для физлиц, заявил на пресс-конференции заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния. | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T15:37+0300
2024-11-29T15:37+0300
2024-11-29T15:42+0300
банк россии
операции с криптовалютой
физлица
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Банк России не поменял отношение к криптовалюте, этот актив несет риски для физлиц, заявил на пресс-конференции заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния."Отношение к криптовалюте. Нет, наше отношение не поменялось. Мы считаем, что для физических лиц этот актив несет повышенные риски и, таким образом, использоваться не должен", - сказал он."В отношении мировых тенденций мы внимательно следим за их развитием, пока от слов к делу еще не видели какой-то значимой динамики перехода в этой части", - добавил Габуния.
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операции с криптовалютой, физлица
Банк России, операции с криптовалютой, физлица
Зампред ЦБ предупредил о рисках криптовалюты для физлиц
Габуния: ЦБ не поменял отношение к криптовалюте, этот актив несет риски для физлиц
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Банк России не поменял отношение к криптовалюте, этот актив несет риски для физлиц, заявил на пресс-конференции заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния.
"Отношение к криптовалюте. Нет, наше отношение не поменялось. Мы считаем, что для физических лиц этот актив несет повышенные риски и, таким образом, использоваться не должен", - сказал он.
"В отношении мировых тенденций мы внимательно следим за их развитием, пока от слов к делу еще не видели какой-то значимой динамики перехода в этой части", - добавил Габуния.
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