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Эксперты назвали уровень стабилизации курса доллара в ближайшей перспективе - 29.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241129/kurs-853201713.html
Эксперты назвали уровень стабилизации курса доллара в ближайшей перспективе
Эксперты назвали уровень стабилизации курса доллара в ближайшей перспективе - 29.11.2024, ПРАЙМ
Эксперты назвали уровень стабилизации курса доллара в ближайшей перспективе
В ближайшей перспективе рубль может укрепиться по отношению к доллару, закрепившись в районе 100–105 рублей, а для более уверенного укрепления нужны большие... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T15:16+0300
2024-11-29T15:19+0300
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. В ближайшей перспективе рубль может укрепиться по отношению к доллару, закрепившись в районе 100–105 рублей, а для более уверенного укрепления нужны большие объёмы предложения иностранной валюты, рассказали РИА Новости эксперты. В среду курс доллара на рынке Forex перешагнул отметку в 110 рублей, курс евро - в 115 рублей. Курс юаня на Московской бирже поднимался выше 15 рублей. В связи с этим ЦБ РФ сообщил, что принял решение о переносе покупки валюты в рамках бюджетного правила до конца года на следующий год, при этом регулятор продолжит продажи валюты, связанные с Фондом национального благосостояния (ФНБ). ФУНДАМЕНТАЛЬНО НЕ ОСТАНОВЯТ "Фундаментально эти действия ЦБ РФ не остановят среднесрочное ослабление рубля, поскольку проблемы с нехваткой валюты никуда не делись. При этом волатильность на валютном рынке пока останется на повышенном уровне. На наш взгляд, курс рубля в ближайшей перспективе может локально укрепиться. С уровня 107-110 рублей, вероятно, мы увидим снижение пары доллара к рублю в район 100-105 рублей", - считает аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. Дополнительной валютной ликвидности в сумме 4,2 миллиарда рублей в день явно не хватит для того, чтобы остановить ослабление рубля. Для более значительного выправления ситуации нужно либо еще больше увеличивать объемы продаж юаней в рамках реализации бюджетного правила, либо вновь повышать порог обязательной продажи валютной выручки для экспортеров, как это было в октябре прошлого года, добавил эксперт. "В большей степени на курс оказывает давление повышенный спрос на валюту со стороны импортеров. Это стандартное сезонное явление, которое стабилизируется к 20-м числам декабря. Отчасти на рубль влияют и новые санкции, с введением которых от внешнеэкономической деятельностью были отключены несколько крупных операторов-банков", - пояснил управляющий директор инвесткомпании "Риком-Траст" Дмитрий Целищев. Курс доллара к концу года стабилизируется и будет на уровне 100,5–102,5 рубля, считает он. Начало следующей недели ознаменуется наступлением периода налоговых отчислений, что послужит катализатором укрепления отечественной валюты, считает начальник отдела кредитного анализа и макроэкономики компании "РСХБ Управление активами" Павел Паевский. Он считает, что это позволит рублю укрепиться. Однако эксперт полагает, что сезон налоговых выплат не сыграет роль полноценного драйвера роста курса рубля, сдерживать его будут трудности в проведении трансграничных платежей. "Объёмы предложения иностранной валюты, скорее всего, не смогут обеспечить стабилизации курса на достигнутых уровнях", - резюмирует эксперт.
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россия, доллар, курсы валют, прогноз
Экономика, РОССИЯ, доллар, курсы валют, прогноз
15:16 29.11.2024 (обновлено: 15:19 29.11.2024)
 
Эксперты назвали уровень стабилизации курса доллара в ближайшей перспективе

Эксперт Потавин: доллар в ближайшей перспективе стабилизируется на 100–105 руб

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты США
Денежные купюры и монеты США - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. В ближайшей перспективе рубль может укрепиться по отношению к доллару, закрепившись в районе 100–105 рублей, а для более уверенного укрепления нужны большие объёмы предложения иностранной валюты, рассказали РИА Новости эксперты.
В среду курс доллара на рынке Forex перешагнул отметку в 110 рублей, курс евро - в 115 рублей. Курс юаня на Московской бирже поднимался выше 15 рублей. В связи с этим ЦБ РФ сообщил, что принял решение о переносе покупки валюты в рамках бюджетного правила до конца года на следующий год, при этом регулятор продолжит продажи валюты, связанные с Фондом национального благосостояния (ФНБ).

ФУНДАМЕНТАЛЬНО НЕ ОСТАНОВЯТ

"Фундаментально эти действия ЦБ РФ не остановят среднесрочное ослабление рубля, поскольку проблемы с нехваткой валюты никуда не делись. При этом волатильность на валютном рынке пока останется на повышенном уровне. На наш взгляд, курс рубля в ближайшей перспективе может локально укрепиться. С уровня 107-110 рублей, вероятно, мы увидим снижение пары доллара к рублю в район 100-105 рублей", - считает аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.
Дополнительной валютной ликвидности в сумме 4,2 миллиарда рублей в день явно не хватит для того, чтобы остановить ослабление рубля. Для более значительного выправления ситуации нужно либо еще больше увеличивать объемы продаж юаней в рамках реализации бюджетного правила, либо вновь повышать порог обязательной продажи валютной выручки для экспортеров, как это было в октябре прошлого года, добавил эксперт.
"В большей степени на курс оказывает давление повышенный спрос на валюту со стороны импортеров. Это стандартное сезонное явление, которое стабилизируется к 20-м числам декабря. Отчасти на рубль влияют и новые санкции, с введением которых от внешнеэкономической деятельностью были отключены несколько крупных операторов-банков", - пояснил управляющий директор инвесткомпании "Риком-Траст" Дмитрий Целищев.
Курс доллара к концу года стабилизируется и будет на уровне 100,5–102,5 рубля, считает он.
Начало следующей недели ознаменуется наступлением периода налоговых отчислений, что послужит катализатором укрепления отечественной валюты, считает начальник отдела кредитного анализа и макроэкономики компании "РСХБ Управление активами" Павел Паевский. Он считает, что это позволит рублю укрепиться. Однако эксперт полагает, что сезон налоговых выплат не сыграет роль полноценного драйвера роста курса рубля, сдерживать его будут трудности в проведении трансграничных платежей.
"Объёмы предложения иностранной валюты, скорее всего, не смогут обеспечить стабилизации курса на достигнутых уровнях", - резюмирует эксперт.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
Решетников объяснил колебания курса рубля
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