https://1prime.ru/20241129/leonardo-853214407.html
Система бронирования авиабилетов Leonardo работает штатно, сообщил "Ростех"
Система бронирования авиабилетов Leonardo работает штатно, сообщил "Ростех" - 29.11.2024, ПРАЙМ
Система бронирования авиабилетов Leonardo работает штатно, сообщил "Ростех"
Система бронирования авиабилетов Leonardo после наблюдаемых ранее сбоев сейчас работает в штатном режиме. Об этом сообщил "Ростех". | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T20:06+0300
2024-11-29T20:06+0300
2024-11-29T20:25+0300
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авиабилеты
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Система бронирования авиабилетов Leonardo после наблюдаемых ранее сбоев сейчас работает в штатном режиме. Об этом сообщил "Ростех". Отмечается, что в связи с глобальным сбоем в работе российских цифровых сервисов имелись затруднения в работе Leonardo. При этом в настоящее время система работает в штатном режиме, заявили в компании.
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россия, ростех, авиабилеты, leonardo
РОССИЯ, Ростех, авиабилеты, Leonardo
Система бронирования авиабилетов Leonardo работает штатно, сообщил "Ростех"
"Ростех": система бронирования авиабилетов Leonardo восстановлена после сбоя