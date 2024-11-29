https://1prime.ru/20241129/leonardo-853214407.html

Система бронирования авиабилетов Leonardo работает штатно, сообщил "Ростех"

Система бронирования авиабилетов Leonardo работает штатно, сообщил "Ростех" - 29.11.2024, ПРАЙМ

Система бронирования авиабилетов Leonardo работает штатно, сообщил "Ростех"

Система бронирования авиабилетов Leonardo после наблюдаемых ранее сбоев сейчас работает в штатном режиме. Об этом сообщил "Ростех". | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T20:06+0300

2024-11-29T20:06+0300

2024-11-29T20:25+0300

россия

ростех

авиабилеты

leonardo

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Система бронирования авиабилетов Leonardo после наблюдаемых ранее сбоев сейчас работает в штатном режиме. Об этом сообщил "Ростех". Отмечается, что в связи с глобальным сбоем в работе российских цифровых сервисов имелись затруднения в работе Leonardo. При этом в настоящее время система работает в штатном режиме, заявили в компании.

https://1prime.ru/20241126/rostekh-853098275.html

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россия, ростех, авиабилеты, leonardo