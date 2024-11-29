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Система бронирования авиабилетов Leonardo работает штатно, сообщил "Ростех" - 29.11.2024, ПРАЙМ
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Система бронирования авиабилетов Leonardo работает штатно, сообщил "Ростех"
Система бронирования авиабилетов Leonardo работает штатно, сообщил "Ростех" - 29.11.2024, ПРАЙМ
Система бронирования авиабилетов Leonardo работает штатно, сообщил "Ростех"
Система бронирования авиабилетов Leonardo после наблюдаемых ранее сбоев сейчас работает в штатном режиме. Об этом сообщил "Ростех". | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T20:06+0300
2024-11-29T20:25+0300
россия
ростех
авиабилеты
leonardo
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Система бронирования авиабилетов Leonardo после наблюдаемых ранее сбоев сейчас работает в штатном режиме. Об этом сообщил "Ростех". Отмечается, что в связи с глобальным сбоем в работе российских цифровых сервисов имелись затруднения в работе Leonardo. При этом в настоящее время система работает в штатном режиме, заявили в компании.
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россия, ростех, авиабилеты, leonardo
РОССИЯ, Ростех, авиабилеты, Leonardo
20:06 29.11.2024 (обновлено: 20:25 29.11.2024)
 
Система бронирования авиабилетов Leonardo работает штатно, сообщил "Ростех"

"Ростех": система бронирования авиабилетов Leonardo восстановлена после сбоя

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРостех эмблема
Ростех эмблема - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Система бронирования авиабилетов Leonardo после наблюдаемых ранее сбоев сейчас работает в штатном режиме. Об этом сообщил "Ростех".
Отмечается, что в связи с глобальным сбоем в работе российских цифровых сервисов имелись затруднения в работе Leonardo. При этом в настоящее время система работает в штатном режиме, заявили в компании.
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