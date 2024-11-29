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Стал известен лидер в голосовании за символ на купюре номиналом 1000 рублей

Стал известен лидер в голосовании за символ на купюре номиналом 1000 рублей - 29.11.2024, ПРАЙМ

Стал известен лидер в голосовании за символ на купюре номиналом 1000 рублей

Скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях "Метеор" занял лидирующую позицию в онлайн-голосовании за символы для оборотной стороны новой банкноты... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T20:56+0300

2024-11-29T20:56+0300

2024-11-29T21:33+0300

экономика

новые купюры

голосование

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях "Метеор" занял лидирующую позицию в онлайн-голосовании за символы для оборотной стороны новой банкноты номиналом 1000 рублей. Он набрал более 19 тысяч голосов. Второе место занимает расположенный в Уфе памятник Салавату Юлаеву (более 10 тысяч человек), третье — Саратовский автомобильный мост через Волгу (более 8 тысяч голосов), четвертое — Дворец земледельцев в Казани (более 4 тысяч голосов), пятое — Жигулевская ГЭС на Волге (почти 3 тысячи голосов). Ранее в пятницу началось онлайн-голосование за символы для оборотной стороны новой банкноты в 1000 рублей. Принять участие в нем можно на сайте ЦБ РФ. Голосование завершится 12 декабря в 12.00 по московскому времени. Банкнота в 1000 рублей посвящена Приволжскому федеральному округу. На странице для голосования опубликован перечень из 25 объектов из разных регионов Приволжья. В него входят достопримечательности, имеющие культурную и историческую значимость не только для местных жителей, но и для всей страны: известные памятники, музеи, театры, университеты, мосты, отметили в ЦБ. Согласно данным на странице мероприятия, итогом голосования станет рейтинг символов, которые художники Банка России и АО "Гознак" будут использовать при разработке дизайна оборотной стороны купюры в качестве изображений первого и второго плана, а также для фонового рисунка. В ЦБ пояснили, что как правило, на купюре есть три группы изображений. Объекты первого плана задают тему, должны быть узнаваемы и не иметь большого количества мелких деталей. Объекты второго плана поддерживают основную тему, дополняют ее, создают фон. Объектами третьего плана являются микроузоры и микрорисунки, дополнительно раскрывающие основную тему. Выпуск обновленной купюры в 1000 рублей был приостановлен в 2023 году, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского Кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Для учета различных мнений, ЦБ решил провести народное онлайн-голосование за символы для новой банкноты. Предполагается, что лицевая сторона останется в ранее представленном варианте.

https://1prime.ru/20241025/banknota-852410466.html

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новые купюры, голосование