https://1prime.ru/20241129/macbook-853210614.html

В Ozon рассказали о покупках россиянами Macbook в начале "Черной пятницы"

В Ozon рассказали о покупках россиянами Macbook в начале "Черной пятницы" - 29.11.2024, ПРАЙМ

В Ozon рассказали о покупках россиянами Macbook в начале "Черной пятницы"

Россияне купили ноутбуки Apple Macbook Air на 60 миллионов рублей в первые минуты "Черной пятницы"; всего в первые пять минут распродажи на маркетплейсе спрос... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T17:38+0300

2024-11-29T17:38+0300

2024-11-29T17:38+0300

экономика

россия

россияне

macbook

ozon

"черная пятница"

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Россияне купили ноутбуки Apple Macbook Air на 60 миллионов рублей в первые минуты "Черной пятницы"; всего в первые пять минут распродажи на маркетплейсе спрос клиентов вырос почти в 2 раза в денежном выражении по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ozon. "Черная пятница" по традиции вызывает высокий интерес у покупателей Ozon - в первые 5 минут после полуночи спрос клиентов вырос почти в 2 раза в денежном выражении по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года. В первые минуты после полуночи покупатели Ozon приобрели одних только ноутбуков Apple Macbook Air на 60 млн рублей", - сказали в компании. Кроме этого, популярностью на маркетплейсе пользовались смартфоны Samsung Galaxy A55 и Redmi Note 13 Pro. Больше всего в первые 10 часов распродажи вырос спрос на товары в категории "Одежда" - в 2,1 раза по сравнению с прошлогодней распродажей. Товары для дома тоже оказались в списке лидеров по динамике роста - покупательский интерес к ним вырос в 1,5 раза. "Также с полуночи до 10 часов утра клиенты Ozon часто заказывали предметы для дома, товары из категории beauty и игрушки. Например, подушки, подарочные наборы для ухода волосами MIXIT, духи Dolce & Gabbana Light Blue, тушь для ресниц Vivienne Sabo Cabaret Premiere, конструкторы LEGO Speed Champions Mercedes", - добавили в компании.

https://1prime.ru/20241129/moshenniki-853194022.html

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