https://1prime.ru/20241129/magnit-853197525.html
Совет директоров "Магнита" рекомендовал дивиденды по итогам 9 месяцев
Совет директоров "Магнита" рекомендовал дивиденды по итогам 9 месяцев - 29.11.2024, ПРАЙМ
Совет директоров "Магнита" рекомендовал дивиденды по итогам 9 месяцев
Совет директоров "Магнита" рекомендовал дивиденды по результатам первых девяти месяцев года в 560 рублей на акцию, следует из сообщения компании. | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T14:16+0300
2024-11-29T14:16+0300
2024-11-29T14:29+0300
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Магнита" рекомендовал дивиденды по результатам первых девяти месяцев года в 560 рублей на акцию, следует из сообщения компании."Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров: выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2024 отчетного года по обыкновенным именным акциям ПАО "Магнит" в размере 560,00 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО "Магнит", в общей сумме 57 070 358 800,00 рубля", - говорится в сообщении.Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 9 января 2025 года.Ранее компания сообщала, что акционеры "Магнита" на внеочередном собрании 26 декабря обсудят дивиденды по итогам девяти месяцев 2024 года. Дивиденды "Магнита" по итогам 2023 года составили 412,13 рубля на акцию."Магнит" - одна из ведущих розничных сетей торговли продуктами питания в России. По состоянию на 30 сентября сеть насчитывала 28 707 магазинов, расположенных в России и Узбекистане.
https://1prime.ru/20241128/magnit-853175152.html
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россия, магнит
Экономика, РОССИЯ, Магнит
Совет директоров "Магнита" рекомендовал дивиденды по итогам 9 месяцев
Совет директоров "Магнита" рекомендовал дивиденды в 560 рублей на акцию
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Магнита" рекомендовал дивиденды по результатам первых девяти месяцев года в 560 рублей на акцию, следует из сообщения компании.
"Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров: выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2024 отчетного года по обыкновенным именным акциям ПАО "Магнит" в размере 560,00 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО "Магнит", в общей сумме 57 070 358 800,00 рубля", - говорится в сообщении.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 9 января 2025 года.
Ранее компания сообщала, что акционеры "Магнита" на внеочередном собрании 26 декабря обсудят дивиденды по итогам девяти месяцев 2024 года. Дивиденды "Магнита" по итогам 2023 года составили 412,13 рубля на акцию.
"Магнит" - одна из ведущих розничных сетей торговли продуктами питания в России. По состоянию на 30 сентября сеть насчитывала 28 707 магазинов, расположенных в России и Узбекистане.
"Магнит" намерен собрать заявки на облигации от десяти миллиардов рублей