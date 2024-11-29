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В Масложировом союзе ожидают снижения цен на подсолнечное масло в РФ

В Масложировом союзе ожидают снижения цен на подсолнечное масло в РФ - 29.11.2024, ПРАЙМ

В Масложировом союзе ожидают снижения цен на подсолнечное масло в РФ

Цены на подсолнечное масло в России неизбежно снизятся в связи с ростом экспортной пошлины на него и падением мировых цен на продукцию, сообщили РИА Новости в... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T15:14+0300

2024-11-29T15:14+0300

2024-11-29T15:14+0300

экономика

россия

масложировой союз

подсолнечное масло

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Цены на подсолнечное масло в России неизбежно снизятся в связи с ростом экспортной пошлины на него и падением мировых цен на продукцию, сообщили РИА Новости в Масложировом союзе. Ранее в пятницу газета "Коммерсант" сообщила, что крупный производитель майонеза "Эссен Продакшн АГ" (бренд "Махеевъ") за последнее время дважды уведомил ритейлеров о повышении цен на свою продукцию из-за подорожания ключевого ингредиента - подсолнечного масла. При этом, как отмечает издание, повышение цен производителей не оказало существенного влияния на розничный рынок. "С начала сезона мы наблюдали рост стоимости подсолнечного масла, обусловленный ростом мировых цен и ожиданиями сокращения урожая как в России, так и в других странах-производителях семечки. На данный момент тренд изменился. Мировые цены развернулись и снижаются, одновременно интенсивно растет экспортная пошлина на подсолнечное масло. С учетом этого цены на семечку и соответственно на подсолнечное масло неизбежно снизятся", - говорится в сообщении Масложирового союза. При этом, экспортная пошлина на подсолнечное масло работает и никаких дополнительных инструментов регулирования не требуется, учитывая вынесенное Минсельхозом России предложение по новому порядку ее расчета, с февраля 2025 года, ее эффективность вырастет еще больше, дополнили в союзе. "Если в ноябре экспортная пошлина была меньше 3 тысяч рублей за тонну, в декабре она выросла более чем 3 раза и составила более 9 тысяч рублей, в январе, с учетом текущего курса она составит около 25 тысяч рублей, а в феврале около 35 тысяч рублей. Даже рост курса рубля, наблюдаемый в последнее время, не сможет изменить тренд на падение, поскольку чем выше курс, тем выше пошлина", - пояснили в сообщении. "Что касается майонеза, то о других фактах, кроме указанного, повышения отпускных цен на майонез нам неизвестно. Помимо этого, нужно учитывать, что в стоимость майонеза кроме подсолнечного масла, входят яйца, крахмал и другие пищевые ингредиенты, расходы на упаковку и логистику. С учетом того, что майонез не является социально значимым продуктом, наценка в торговых сетях тоже ничем не ограничивается", - добавили в союзе.

https://1prime.ru/20241120/tseli-852949098.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, масложировой союз, подсолнечное масло