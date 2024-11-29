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Совет ЕЭК отменил пошлину на ввоз в Россию 25 тысяч тонн сливочного масла - 29.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Совет ЕЭК отменил пошлину на ввоз в Россию 25 тысяч тонн сливочного масла
Совет ЕЭК отменил пошлину на ввоз в Россию 25 тысяч тонн сливочного масла - 29.11.2024, ПРАЙМ
Совет ЕЭК отменил пошлину на ввоз в Россию 25 тысяч тонн сливочного масла
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на полгода отменил пошлину на ввоз 25 тысяч тонн сливочного масла в Россию, сообщает пресс-служба ЕЭК. | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T17:14+0300
2024-11-29T17:24+0300
экономика
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на полгода отменил пошлину на ввоз 25 тысяч тонн сливочного масла в Россию, сообщает пресс-служба ЕЭК."Совет Евразийской экономической комиссии принял решение предоставить тарифную льготу в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины сливочного масла, ввозимого... в Российскую Федерацию – в объеме не более 25 тысяч тонн. Указанная мера таможенно-тарифного регулирования будет действовать с даты вступления документа в силу по 15 июня 2025 года", - говорится в сообщении.Кроме того, отменена пошлина на ввоз 2 тысяч тонн сливочного масла в Армению."Введение меры необходимо для обеспечения дополнительного предложения сливочного масла на внутреннем рынке с целью сдерживания роста цен и недопущения дефицита. Поставляемое масло может быть использовано как для производства пищевой продукции, так и для реализации в розничной торговле", – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.Он подчеркнул, что решение позволит обеспечить баланс спроса и предложения в краткосрочный период без ущерба для производства других продуктов из молока с учетом ограниченности ресурсной базы. Импортные поставки могут осуществляться, в частности, из Ирана и Индии.Решение вступает в силу по истечении 10 дней с даты его официального опубликования.
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россия, еэк, масло
Экономика, РОССИЯ, ЕЭК, масло
17:14 29.11.2024 (обновлено: 17:24 29.11.2024)
 
Совет ЕЭК отменил пошлину на ввоз в Россию 25 тысяч тонн сливочного масла

Совет ЕЭК отменил на полгода пошлину на ввоз в РФ 25 тысяч тонн сливочного масла

© РИА Новости . Михаил Безносов | Перейти в медиабанкБлины
Блины - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Михаил Безносов
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на полгода отменил пошлину на ввоз 25 тысяч тонн сливочного масла в Россию, сообщает пресс-служба ЕЭК.
"Совет Евразийской экономической комиссии принял решение предоставить тарифную льготу в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины сливочного масла, ввозимого... в Российскую Федерацию – в объеме не более 25 тысяч тонн. Указанная мера таможенно-тарифного регулирования будет действовать с даты вступления документа в силу по 15 июня 2025 года", - говорится в сообщении.
Кроме того, отменена пошлина на ввоз 2 тысяч тонн сливочного масла в Армению.
"Введение меры необходимо для обеспечения дополнительного предложения сливочного масла на внутреннем рынке с целью сдерживания роста цен и недопущения дефицита. Поставляемое масло может быть использовано как для производства пищевой продукции, так и для реализации в розничной торговле", – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Он подчеркнул, что решение позволит обеспечить баланс спроса и предложения в краткосрочный период без ущерба для производства других продуктов из молока с учетом ограниченности ресурсной базы. Импортные поставки могут осуществляться, в частности, из Ирана и Индии.
Решение вступает в силу по истечении 10 дней с даты его официального опубликования.
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