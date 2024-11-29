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Медведев прокомментировал реакцию Киева на разгон протестов в Грузии - 29.11.2024, ПРАЙМ
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Медведев прокомментировал реакцию Киева на разгон протестов в Грузии
Медведев прокомментировал реакцию Киева на разгон протестов в Грузии - 29.11.2024, ПРАЙМ
Медведев прокомментировал реакцию Киева на разгон протестов в Грузии
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя реакцию Киева на разгон протестов в Грузии, назвал Украину квазистраной, где нет выборов вообще и... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T18:12+0300
2024-11-29T18:12+0300
политика
россия
дмитрий медведев
грузия
украина
парламентские выборы
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя реакцию Киева на разгон протестов в Грузии, назвал Украину квазистраной, где нет выборов вообще и которая при этом осуждает нормальную. "Бандеровский МИД осудил разгон протестов в Грузии и заявил, что обострение внутриполитической ситуации там является следствием многочисленных нарушений на парламентских выборах... Квазистрана, где нет выборов вообще, осуждает другую, нормальную", — написал он во "ВКонтакте". Медведев полагает, что нелегитимная власть на Украине позавидует судьбе экс-президента страны Виктора Януковича, когда народ снова выйдет на "Майдан".Европарламент в четверг большинством голосов принял очередную резолюцию по ситуации в Грузии, в которой призвал не признавать результаты прошедших в ней парламентских выборов, провести повторные выборы, а также ввести санкции против грузинских политиков. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в четверг заявил, что власти страны решили до конца 2028 года не ставить в повестку дня вопрос открытия переговоров с ЕС о членстве и не принимать бюджетные гранты со стороны объединения. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК.
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россия, дмитрий медведев, грузия, украина, парламентские выборы
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Медведев, ГРУЗИЯ, УКРАИНА, парламентские выборы
18:12 29.11.2024
 
Медведев прокомментировал реакцию Киева на разгон протестов в Грузии

Медведев заявил, что Украина, где нет выборов вообще, осуждает Грузию

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкРабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Дальневосточный федеральный округ. День второй
Рабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Дальневосточный федеральный округ. День второй - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя реакцию Киева на разгон протестов в Грузии, назвал Украину квазистраной, где нет выборов вообще и которая при этом осуждает нормальную.
"Бандеровский МИД осудил разгон протестов в Грузии и заявил, что обострение внутриполитической ситуации там является следствием многочисленных нарушений на парламентских выборах... Квазистрана, где нет выборов вообще, осуждает другую, нормальную", — написал он во "ВКонтакте".
Медведев полагает, что нелегитимная власть на Украине позавидует судьбе экс-президента страны Виктора Януковича, когда народ снова выйдет на "Майдан".
Европарламент в четверг большинством голосов принял очередную резолюцию по ситуации в Грузии, в которой призвал не признавать результаты прошедших в ней парламентских выборов, провести повторные выборы, а также ввести санкции против грузинских политиков.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в четверг заявил, что власти страны решили до конца 2028 года не ставить в повестку дня вопрос открытия переговоров с ЕС о членстве и не принимать бюджетные гранты со стороны объединения.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК.
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ПолитикаРОССИЯДмитрий МедведевГРУЗИЯУКРАИНАпарламентские выборы
 
 
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