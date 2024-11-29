https://1prime.ru/20241129/modi-853183304.html
Modi планирует открыть 100 новых магазинов в 2025 году
Modi планирует открыть 100 новых магазинов в 2025 году - 29.11.2024, ПРАЙМ
Modi планирует открыть 100 новых магазинов в 2025 году
Ритейлер Modi в 2025 году планирует открыть 100 новых магазинов, а также выйти на рынки Белоруссии и Армении, рассказали РИА Новости в компании. | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T06:52+0300
2024-11-29T06:52+0300
2024-11-29T06:52+0300
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россия
белоруссия
армения
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Ритейлер Modi в 2025 году планирует открыть 100 новых магазинов, а также выйти на рынки Белоруссии и Армении, рассказали РИА Новости в компании.
"В 2025 году розничная сеть Modi планирует открыть 100 новых точек, в том числе в новых для ритейлера странах - Белоруссии и Армении, выходя таким образом на международный уровень", - рассказали в компании.
Там отметили, что 2024 год стал "крайне успешным" для розничной сети: она значительно расширила географию присутствия и запустила сотрудничество сразу с несколькими крупными российскими компаниями, среди которых Flowwow, Sokolov, "Перекресток" и "Яндекс Плюс".
Розничная сеть Modi развивается с 2017 года. На данный момент открыты более 170 собственных магазинов в 56 городах России, а также развивается франчайзинговая сеть. В Modi представлено 14 товарных категорий: товары для дома и кухни, канцелярия, косметика, бижутерия, товары для праздника, гаджеты, аксессуары, игры и игрушки, товары для путешествий, товары для животных, товары для спорта, продукты, одежда и обувь.
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Modi планирует открыть 100 новых магазинов в 2025 году
Ритейлер Modi планирует открыть 100 новых магазинов и выйти на рынки Белоруссии и Армении
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Ритейлер Modi в 2025 году планирует открыть 100 новых магазинов, а также выйти на рынки Белоруссии и Армении, рассказали РИА Новости в компании.
"В 2025 году розничная сеть Modi планирует открыть 100 новых точек, в том числе в новых для ритейлера странах - Белоруссии и Армении, выходя таким образом на международный уровень", - рассказали в компании.
Там отметили, что 2024 год стал "крайне успешным" для розничной сети: она значительно расширила географию присутствия и запустила сотрудничество сразу с несколькими крупными российскими компаниями, среди которых Flowwow, Sokolov, "Перекресток" и "Яндекс Плюс".
Розничная сеть Modi развивается с 2017 года. На данный момент открыты более 170 собственных магазинов в 56 городах России, а также развивается франчайзинговая сеть. В Modi представлено 14 товарных категорий: товары для дома и кухни, канцелярия, косметика, бижутерия, товары для праздника, гаджеты, аксессуары, игры и игрушки, товары для путешествий, товары для животных, товары для спорта, продукты, одежда и обувь.