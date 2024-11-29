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В Energocom оценили обеспеченность Молдавии энергоресурсами

В Energocom оценили обеспеченность Молдавии энергоресурсами - 29.11.2024, ПРАЙМ

В Energocom оценили обеспеченность Молдавии энергоресурсами

Молдавии в ближайшее время не грозит энергетический кризис, ей хватит запасов газа и электроэнергии, но нужно готовиться к любым сценариям, заявил врио... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T19:10+0300

2024-11-29T19:10+0300

2024-11-29T19:10+0300

энергетика

молдавия

energocom

поставки газа

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КИШИНЕВ, 29 ноя - ПРАЙМ. Молдавии в ближайшее время не грозит энергетический кризис, ей хватит запасов газа и электроэнергии, но нужно готовиться к любым сценариям, заявил врио директора занимающегося закупками энергоресурсов госпредприя Energocom Виктор Бынзарь. "На данный момент мы не говорим о кризисе. У нас есть достаточно газа и электроэнергии. Мы создали необходимые резервы и подготовились к сложным ситуациям. Однако нам нужно быть готовыми к различным сценариям", — сказал Бынзарь в эфире телеканала Moldova 1. По его словам, Energocom выполнила все обязательства и готова справиться с возможными энергетическими проблемами. Он отметил, что при необходимости, запасы могут быть использованы и для Приднестровья, однако чиновник надеется, что до этого не дойдет. Бынзарь добавил, что если поставки газа в Приднестровье будут приостановлены и остановится работа Молдавской ГРЭС, то решение проблемы с электроэнергией на правом берегу Днестра может быть найдено через румынскую биржу OPCOM, как это было в 2022 году. Ранее глава минэнерго Молдавии Виктор Парликов заявил, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Ранее молдавский вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян заявил, что прекращение поставок российского газа в Приднестровье было бы не просто кризисом, а настоящей гуманитарной катастрофой для Молдавии. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.

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молдавия, energocom, поставки газа