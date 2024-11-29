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Московская пенсионерка "выплатила" аферистам почти 90 миллионов рублей - 29.11.2024, ПРАЙМ
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Московская пенсионерка "выплатила" аферистам почти 90 миллионов рублей
Московская пенсионерка "выплатила" аферистам почти 90 миллионов рублей - 29.11.2024, ПРАЙМ
Московская пенсионерка "выплатила" аферистам почти 90 миллионов рублей
В Москве 86-летняя пенсионерка из Москвы стала жертвой мошенников, которые за год обманом забрали у нее около 90 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T10:51+0300
2024-11-29T10:51+0300
мошенничество
россия
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МОСКВА, 29 ноя – ПРАЙМ. В Москве 86-летняя пенсионерка из Москвы стала жертвой мошенников, которые за год обманом забрали у нее около 90 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Москвы."В ноябре 2023 года 86-летней москвичке позвонил неизвестный и, представляясь следователем, сообщил, что ею занялись мошенники и все ее сбережения могут быть похищены неизвестными", - сказано в заявлении ведомства.Отмечается, что аферисты звонили и убеждали москвичку перевести все ее средства на надежные счета, представляясь банкирами и сотрудниками правоохранительных органов. Пенсионерка по их указаниям снимала деньги со счетов и передавала их курьерам. Таким образом, она потеряла все свои сбережения, а также деньги, полученные от продажи акций и квартиры.
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россия
Мошенничество, РОССИЯ
10:51 29.11.2024
 
Московская пенсионерка "выплатила" аферистам почти 90 миллионов рублей

Московская пенсионерка за год "выплатила" аферистам почти 90 миллионов рублей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства.
Рублевые купюры разного достоинства. - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 29 ноя – ПРАЙМ. В Москве 86-летняя пенсионерка из Москвы стала жертвой мошенников, которые за год обманом забрали у нее около 90 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Москвы.
"В ноябре 2023 года 86-летней москвичке позвонил неизвестный и, представляясь следователем, сообщил, что ею занялись мошенники и все ее сбережения могут быть похищены неизвестными", - сказано в заявлении ведомства.
Отмечается, что аферисты звонили и убеждали москвичку перевести все ее средства на надежные счета, представляясь банкирами и сотрудниками правоохранительных органов. Пенсионерка по их указаниям снимала деньги со счетов и передавала их курьерам. Таким образом, она потеряла все свои сбережения, а также деньги, полученные от продажи акций и квартиры.
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