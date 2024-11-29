https://1prime.ru/20241129/moshenniki-853189552.html
Московская пенсионерка "выплатила" аферистам почти 90 миллионов рублей
Московская пенсионерка "выплатила" аферистам почти 90 миллионов рублей - 29.11.2024, ПРАЙМ
Московская пенсионерка "выплатила" аферистам почти 90 миллионов рублей
В Москве 86-летняя пенсионерка из Москвы стала жертвой мошенников, которые за год обманом забрали у нее около 90 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T10:51+0300
2024-11-29T10:51+0300
2024-11-29T10:51+0300
мошенничество
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84058/89/840588916_0:221:2859:1829_1920x0_80_0_0_a270ef16d0679b474c93a3dcbcd4f510.jpg
МОСКВА, 29 ноя – ПРАЙМ. В Москве 86-летняя пенсионерка из Москвы стала жертвой мошенников, которые за год обманом забрали у нее около 90 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Москвы."В ноябре 2023 года 86-летней москвичке позвонил неизвестный и, представляясь следователем, сообщил, что ею занялись мошенники и все ее сбережения могут быть похищены неизвестными", - сказано в заявлении ведомства.Отмечается, что аферисты звонили и убеждали москвичку перевести все ее средства на надежные счета, представляясь банкирами и сотрудниками правоохранительных органов. Пенсионерка по их указаниям снимала деньги со счетов и передавала их курьерам. Таким образом, она потеряла все свои сбережения, а также деньги, полученные от продажи акций и квартиры.
https://1prime.ru/20241121/moshenniki-852960235.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84058/89/840588916_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_6cbd52dff30a3da84de338ba3ef8cdf5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Московская пенсионерка "выплатила" аферистам почти 90 миллионов рублей
Московская пенсионерка за год "выплатила" аферистам почти 90 миллионов рублей
МОСКВА, 29 ноя – ПРАЙМ. В Москве 86-летняя пенсионерка из Москвы стала жертвой мошенников, которые за год обманом забрали у нее около 90 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Москвы.
"В ноябре 2023 года 86-летней москвичке позвонил неизвестный и, представляясь следователем, сообщил, что ею занялись мошенники и все ее сбережения могут быть похищены неизвестными", - сказано в заявлении ведомства.
Отмечается, что аферисты звонили и убеждали москвичку перевести все ее средства на надежные счета, представляясь банкирами и сотрудниками правоохранительных органов. Пенсионерка по их указаниям снимала деньги со счетов и передавала их курьерам. Таким образом, она потеряла все свои сбережения, а также деньги, полученные от продажи акций и квартиры.
Мошенники начали дарить подарки жертвам: зачем они это делают