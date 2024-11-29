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Wildberries рассказал о мошеннической схеме во время "Черной пятницы"

Wildberries рассказал о мошеннической схеме во время "Черной пятницы" - 29.11.2024, ПРАЙМ

Wildberries рассказал о мошеннической схеме во время "Черной пятницы"

Мошенники стали маскировать Telegram-боты под официальные бренды маркетплейсов - они предлагают пользователям призы или скидки, чтобы похитить их личные данные, | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T12:42+0300

2024-11-29T12:42+0300

2024-11-29T12:42+0300

мошенничество

wildberries

маркетплейс

"черная пятница"

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Мошенники стали маскировать Telegram-боты под официальные бренды маркетплейсов - они предлагают пользователям призы или скидки, чтобы похитить их личные данные, число таких фишинговых ботов выросло во время распродажи "Черная пятница", рассказали РИА Новости эксперты команды по противодействию мошенничеству Wildberries. "Команда по противодействию мошенничеству Wildberries зафиксировала значительное увеличение числа фишинговых ботов в Telegram в период "Черной пятницы". Злоумышленники, маскируясь под официальный брендинг маркетплейсов, предлагают пользователям призы или скидки, чтобы похитить их личные данные", - сказали эксперты. Фишинговые боты предлагают "покрутить колесо", чтобы забрать свою скидку или приз. После того, как пользователь что-то выиграет, ему нужно будет ввести личные данные, чтобы получить подарок - например, данные для входа в личный кабинет на маркетплейсе или даже данные банковской карты под предлогом "зачисления выигрыша". После того, как жертва передает информацию в бот, она теряет доступ к своему аккаунту или сталкивается с несанкционированным списанием средств. "Во время масштабных распродаж, таких как "Черная пятница", мошенники становятся особенно активными. Мы инвестируем в передовые технологии для защиты наших клиентов, но бдительность самих пользователей остается ключевым фактором в противодействии фишингу. Призываем всех пользователей быть внимательными: помните, что если предложение выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, вероятно, это уловка", – отметил директор по Trust & Safety Wildberries Игорь Сомов. Эксперт также посоветовал проверять акции на официальном сайте маркетплейса или в приложении. "Помните, что настоящие сервисы маркетплейса никогда не потребуют у вас пароли или данные от банковских карт", - добавил он.

https://1prime.ru/20241129/skhema-853190061.html

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wildberries, маркетплейс, "черная пятница"