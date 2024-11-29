Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ допустил введение надбавок на кредиты юрлицам с высоким долгом - 29.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20241129/nadbavki--853206020.html
ЦБ допустил введение надбавок на кредиты юрлицам с высоким долгом
ЦБ допустил введение надбавок на кредиты юрлицам с высоким долгом - 29.11.2024, ПРАЙМ
ЦБ допустил введение надбавок на кредиты юрлицам с высоким долгом
Банк России допускает введение макропруденциальных надбавок на кредиты компаниям с высокой долговой нагрузкой уже во втором квартале 2025 года, говорится в... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T15:53+0300
2024-11-29T15:53+0300
банк россии
надбавки
https://cdnn.1prime.ru/img/84074/21/840742138_0:0:3205:1802_1920x0_80_0_0_071d92fc0fa9e22cbe6513e40a688753.jpg
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Банк России допускает введение макропруденциальных надбавок на кредиты компаниям с высокой долговой нагрузкой уже во втором квартале 2025 года, говорится в "Обзоре финансовой стабильности" ЦБ РФ за второй-третий кварталы 2024 года. Банк России в ноябре опубликовал проект нормативного акта, предполагающий возможность установления макропруденциальных надбавок по требованиям банков к крупным компаниям с высокой долговой нагрузкой. В периметр регулирования попадут крупнейшие кредитные требования к компаниям со значительным размером долга относительно капитала банковского сектора и высокой долговой нагрузкой, которая будет измеряться показателем покрытия процентов (ICR). При этом надбавки будут применяться только на прирост долга компаний перед банками, что позволит не ограничивать рефинансирование и реструктуризацию кредитов компаниям, уже находящимся в сложном финансовом положении. "При необходимости надбавки могут быть установлены советом директоров Банка России уже во втором квартале 2025 года", - сказано в документе. Регулятор напомнил, что аналогичные меры предполагалось ввести еще несколько лет назад.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84074/21/840742138_184:0:2913:2047_1920x0_80_0_0_d6330b19c0a08554f8ce072aea622686.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
надбавки
Банк России, надбавки
15:53 29.11.2024
 
ЦБ допустил введение надбавок на кредиты юрлицам с высоким долгом

ЦБ допускает введение надбавок на кредиты юрлицам с высоким долгом уже в 2025 г

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЦБ сделал заявление на введение санкций
ЦБ сделал заявление на введение санкций - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Банк России допускает введение макропруденциальных надбавок на кредиты компаниям с высокой долговой нагрузкой уже во втором квартале 2025 года, говорится в "Обзоре финансовой стабильности" ЦБ РФ за второй-третий кварталы 2024 года.
Банк России в ноябре опубликовал проект нормативного акта, предполагающий возможность установления макропруденциальных надбавок по требованиям банков к крупным компаниям с высокой долговой нагрузкой. В периметр регулирования попадут крупнейшие кредитные требования к компаниям со значительным размером долга относительно капитала банковского сектора и высокой долговой нагрузкой, которая будет измеряться показателем покрытия процентов (ICR). При этом надбавки будут применяться только на прирост долга компаний перед банками, что позволит не ограничивать рефинансирование и реструктуризацию кредитов компаниям, уже находящимся в сложном финансовом положении.
"При необходимости надбавки могут быть установлены советом директоров Банка России уже во втором квартале 2025 года", - сказано в документе.
Регулятор напомнил, что аналогичные меры предполагалось ввести еще несколько лет назад.
 
Банк Россиинадбавки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала