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ЦБ допустил введение надбавок на кредиты юрлицам с высоким долгом

ЦБ допустил введение надбавок на кредиты юрлицам с высоким долгом - 29.11.2024, ПРАЙМ

ЦБ допустил введение надбавок на кредиты юрлицам с высоким долгом

Банк России допускает введение макропруденциальных надбавок на кредиты компаниям с высокой долговой нагрузкой уже во втором квартале 2025 года, говорится в... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T15:53+0300

2024-11-29T15:53+0300

2024-11-29T15:53+0300

банк россии

надбавки

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Банк России допускает введение макропруденциальных надбавок на кредиты компаниям с высокой долговой нагрузкой уже во втором квартале 2025 года, говорится в "Обзоре финансовой стабильности" ЦБ РФ за второй-третий кварталы 2024 года. Банк России в ноябре опубликовал проект нормативного акта, предполагающий возможность установления макропруденциальных надбавок по требованиям банков к крупным компаниям с высокой долговой нагрузкой. В периметр регулирования попадут крупнейшие кредитные требования к компаниям со значительным размером долга относительно капитала банковского сектора и высокой долговой нагрузкой, которая будет измеряться показателем покрытия процентов (ICR). При этом надбавки будут применяться только на прирост долга компаний перед банками, что позволит не ограничивать рефинансирование и реструктуризацию кредитов компаниям, уже находящимся в сложном финансовом положении. "При необходимости надбавки могут быть установлены советом директоров Банка России уже во втором квартале 2025 года", - сказано в документе. Регулятор напомнил, что аналогичные меры предполагалось ввести еще несколько лет назад.

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надбавки