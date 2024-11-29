https://1prime.ru/20241129/nato-853186856.html

В СВР раскрыли, почему НАТО хочет заморозить украинский конфликт

В СВР раскрыли, почему НАТО хочет заморозить украинский конфликт - 29.11.2024, ПРАЙМ

В СВР раскрыли, почему НАТО хочет заморозить украинский конфликт

В НАТО все чаще приходят к выводу о необходимости заморозить конфликт на Украине. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР). | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T09:18+0300

2024-11-29T09:18+0300

2024-11-29T09:18+0300

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. В НАТО все чаще приходят к выводу о необходимости заморозить конфликт на Украине. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР)."По поступающей в СВР информации, в условиях очевидного отсутствия перспектив нанесения России стратегического поражения на поле боя в НАТО все больше склоняются к необходимости "замораживания" украинского конфликта", - сказано в сообщении ведомства.В СВР заметили, что Запад рассматривает данный сценарий как возможность восстановления боеспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подготовки Киева к будущей попытке реванша.Ко всему прочему, НАТО активно сотрудничает с западными военно-промышленными компаниями, требуя от них инвестиций и отправляя на Украину опытных специалистов и современное оборудование, в том числе от немецкой компании Rheinmetall

https://1prime.ru/20241127/nato-853144092.html

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