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В СВР раскрыли, почему НАТО хочет заморозить украинский конфликт - 29.11.2024, ПРАЙМ
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В СВР раскрыли, почему НАТО хочет заморозить украинский конфликт
В СВР раскрыли, почему НАТО хочет заморозить украинский конфликт - 29.11.2024, ПРАЙМ
В СВР раскрыли, почему НАТО хочет заморозить украинский конфликт
В НАТО все чаще приходят к выводу о необходимости заморозить конфликт на Украине. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР). | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T09:18+0300
2024-11-29T09:18+0300
политика
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. В НАТО все чаще приходят к выводу о необходимости заморозить конфликт на Украине. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР)."По поступающей в СВР информации, в условиях очевидного отсутствия перспектив нанесения России стратегического поражения на поле боя в НАТО все больше склоняются к необходимости "замораживания" украинского конфликта", - сказано в сообщении ведомства.В СВР заметили, что Запад рассматривает данный сценарий как возможность восстановления боеспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подготовки Киева к будущей попытке реванша.Ко всему прочему, НАТО активно сотрудничает с западными военно-промышленными компаниями, требуя от них инвестиций и отправляя на Украину опытных специалистов и современное оборудование, в том числе от немецкой компании Rheinmetall
https://1prime.ru/20241127/nato-853144092.html
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Политика, РОССИЯ, НАТО, УКРАИНА, СВР
09:18 29.11.2024
 
В СВР раскрыли, почему НАТО хочет заморозить украинский конфликт

СВР: в НАТО чаще склоняются к необходимости замораживания украинского конфликта

© Фото : NATOФлаг НАТО в Брюсселе, Бельгия
Флаг НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. В НАТО все чаще приходят к выводу о необходимости заморозить конфликт на Украине. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
"По поступающей в СВР информации, в условиях очевидного отсутствия перспектив нанесения России стратегического поражения на поле боя в НАТО все больше склоняются к необходимости "замораживания" украинского конфликта", - сказано в сообщении ведомства.
В СВР заметили, что Запад рассматривает данный сценарий как возможность восстановления боеспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подготовки Киева к будущей попытке реванша.
Ко всему прочему, НАТО активно сотрудничает с западными военно-промышленными компаниями, требуя от них инвестиций и отправляя на Украину опытных специалистов и современное оборудование, в том числе от немецкой компании Rheinmetall
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