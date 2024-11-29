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НПФ в России нарастили вложения в инструменты денежного рынка и депозиты - 29.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241129/npf-853216435.html
НПФ в России нарастили вложения в инструменты денежного рынка и депозиты
НПФ в России нарастили вложения в инструменты денежного рынка и депозиты - 29.11.2024, ПРАЙМ
НПФ в России нарастили вложения в инструменты денежного рынка и депозиты
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в третьем квартале вновь сократили доли вложений в государственные и корпоративные облигации, а также акции, но... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T21:17+0300
2024-11-29T21:17+0300
экономика
россия
нпф
инвестиции
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в третьем квартале вновь сократили доли вложений в государственные и корпоративные облигации, а также акции, но продолжили наращивать долю вложений в инструменты денежного рынка и увеличили вложения в депозиты и средства на счетах, говорится в обзоре ключевых показателей НПФ, подготовленном ЦБ РФ. "В третьем квартале 2024 года в портфелях НПФ продолжились основные тенденции предыдущего квартала: доли государственных и корпоративных облигаций, а также акций снизились, доли требований по сделкам репо увеличились. Кроме того, в портфеле пенсионных резервов НПФ после снижения в предыдущем квартале выросла доля денежных средств, а в портфеле пенсионных накоплений рост доли денежных средств ускорился квартал к кварталу", - говорится в обзоре. В портфеле пенсионных накоплений НПФ доля корпоративных облигаций уменьшилась на 1,6 процентного пункта, до 35,1%, в портфеле пенсионных резервов - на 0,9 процентного пункта, до 36,4%. В июле-сентябре снижение долей корпоративных облигаций в портфелях НПФ происходило восьмой квартал подряд, отмечают в ЦБ. Доля облигаций федерального займа в портфеле пенсионных накоплений НПФ за квартал снизилась на 0,2 процентного пункта, до 43,5%, в портфеле пенсионных резервов - на 0,4 процентного пункта, до 26%. При этом объем нетто-покупок НПФ гособлигаций в третьем квартале увеличился за счет роста объемов участия НПФ в аукционах ОФЗ почти на 30%. Совокупная доля НПФ на рынке ОФЗ в третьем квартале незначительно снизилась - до 9,4%, с учетом средств СФР - до 12,8%. Доли акций в портфеле пенсионных накоплений НПФ по итогам июля-сентября снизились на 0,1 процентного пункта (до 5,6%), в портфеле пенсионных резервов - на 0,6 процентного пункта (до 9,1%). НПФ в третьем квартале продолжили размещать свободные средства в инструментах денежного рынка. В результате в июле-сентябре в портфеле пенсионных накоплений НПФ доля требований за вычетом обязательств по сделкам репо выросла на 0,1 процентного пункта, до 7,3%, в портфеле пенсионных резервов - на 1,4 процентного пункта, до 8,1%. В условиях роста ставок по депозитам и текущим счетам в третьем квартале НПФ нарастили вложения в такие инструменты. Их доля в портфеле пенсионных накоплений НПФ увеличилась на 1,8 процентного пункта квартал к кварталу, до 5%, в портфеле пенсионных резервов - на 1,2 процентного пункта, до 6%.
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россия, нпф, инвестиции
Экономика, РОССИЯ, НПФ, инвестиции
21:17 29.11.2024
 
НПФ в России нарастили вложения в инструменты денежного рынка и депозиты

ЦБ: НПФ в III кв нарастили вложения в инструменты денежного рынка и депозиты

© fotolia.com / Africa StudioПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© fotolia.com / Africa Studio
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в третьем квартале вновь сократили доли вложений в государственные и корпоративные облигации, а также акции, но продолжили наращивать долю вложений в инструменты денежного рынка и увеличили вложения в депозиты и средства на счетах, говорится в обзоре ключевых показателей НПФ, подготовленном ЦБ РФ.
"В третьем квартале 2024 года в портфелях НПФ продолжились основные тенденции предыдущего квартала: доли государственных и корпоративных облигаций, а также акций снизились, доли требований по сделкам репо увеличились. Кроме того, в портфеле пенсионных резервов НПФ после снижения в предыдущем квартале выросла доля денежных средств, а в портфеле пенсионных накоплений рост доли денежных средств ускорился квартал к кварталу", - говорится в обзоре.
В портфеле пенсионных накоплений НПФ доля корпоративных облигаций уменьшилась на 1,6 процентного пункта, до 35,1%, в портфеле пенсионных резервов - на 0,9 процентного пункта, до 36,4%. В июле-сентябре снижение долей корпоративных облигаций в портфелях НПФ происходило восьмой квартал подряд, отмечают в ЦБ.
Доля облигаций федерального займа в портфеле пенсионных накоплений НПФ за квартал снизилась на 0,2 процентного пункта, до 43,5%, в портфеле пенсионных резервов - на 0,4 процентного пункта, до 26%. При этом объем нетто-покупок НПФ гособлигаций в третьем квартале увеличился за счет роста объемов участия НПФ в аукционах ОФЗ почти на 30%. Совокупная доля НПФ на рынке ОФЗ в третьем квартале незначительно снизилась - до 9,4%, с учетом средств СФР - до 12,8%.
Доли акций в портфеле пенсионных накоплений НПФ по итогам июля-сентября снизились на 0,1 процентного пункта (до 5,6%), в портфеле пенсионных резервов - на 0,6 процентного пункта (до 9,1%). НПФ в третьем квартале продолжили размещать свободные средства в инструментах денежного рынка. В результате в июле-сентябре в портфеле пенсионных накоплений НПФ доля требований за вычетом обязательств по сделкам репо выросла на 0,1 процентного пункта, до 7,3%, в портфеле пенсионных резервов - на 1,4 процентного пункта, до 8,1%.
В условиях роста ставок по депозитам и текущим счетам в третьем квартале НПФ нарастили вложения в такие инструменты. Их доля в портфеле пенсионных накоплений НПФ увеличилась на 1,8 процентного пункта квартал к кварталу, до 5%, в портфеле пенсионных резервов - на 1,2 процентного пункта, до 6%.
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
ЦБ зафиксировал увеличение совокупного объема портфелей НПФ и Соцфонда
20:19
 
ЭкономикаРОССИЯНПФинвестиции
 
 
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