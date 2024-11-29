https://1prime.ru/20241129/obligatsii-853208425.html

"Магнит" увеличил объем размещения облигаций

"Магнит" увеличил объем размещения облигаций - 29.11.2024, ПРАЙМ

"Магнит" увеличил объем размещения облигаций

"Магнит", один из крупнейших ритейлеров в России, увеличил объем размещения биржевых облигаций до 12,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T16:46+0300

2024-11-29T16:46+0300

2024-11-29T16:46+0300

магнит

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. "Магнит", один из крупнейших ритейлеров в России, увеличил объем размещения биржевых облигаций до 12,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Заявки инвесторов на облигации компания собирала в пятницу, первоначально ориентируя на объем размещения от 10 миллиардов рублей. Финальный ориентир ставки купонов составляет 23% годовых, что соответствует доходности к оферте 25,59% годовых. Компания предложила инвесторам пятилетний выпуск облигаций серии БО-004Р-05 с ежемесячной выплатой купонов и офертой через год и три месяца. Техническая часть размещения предварительно назначена на 9 декабря. Организаторами размещения выступают БК "Регион" и Россельхозбанк.

https://1prime.ru/20241129/tarif-853207518.html

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магнит