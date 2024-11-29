https://1prime.ru/20241129/orban-853193135.html
Победа Трампа пока не чувствуется, посетовал Орбан
Победа Трампа пока не чувствуется, посетовал Орбан - 29.11.2024, ПРАЙМ
Победа Трампа пока не чувствуется, посетовал Орбан
Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США пока не ощущается в контексте конфликта на Украине, посетовал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T12:29+0300
2024-11-29T12:29+0300
2024-11-29T12:29+0300
политика
венгрия
сша
виктор орбан
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849847929_0:149:3110:1898_1920x0_80_0_0_590a47124735f2d625c616a01b5fc56c.jpg
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США пока не ощущается в контексте конфликта на Украине, посетовал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."В данный момент то, что Дональд Трамп выиграл американские выборы, еще не чувствуется в этой военной ситуации, это большая беда. Надо пережить эти полтора месяца. Мы ведем активную дипломатическую работу для прекращения огня и ради мира", - заявил венгерский лидер.По словам Орбана, Евросоюз продолжает наращивать помощь Киеву, которая может увеличить интенсивность украинского конфликта. Он также отметил, что решения Европарламента по внешней политике не обязательны для всех стран-членов ЕС.В рамках своей предвыборной кампании Дональд Трамп обещал разрешить украинский кризис за сутки. Москва в свою очередь считает, что украинский конфликт требует более глубокого и сложного решения.
https://1prime.ru/20241014/orban-852162492.html
венгрия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849847929_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_9f66081b96703740cdb111a917e3ca77.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, сша, виктор орбан, дональд трамп
Политика, ВЕНГРИЯ, США, Виктор Орбан, Дональд Трамп
Победа Трампа пока не чувствуется, посетовал Орбан
Орбан заявил, что победа Трампа не чувствуется в контексте украинского конфликта
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США пока не ощущается в контексте конфликта на Украине, посетовал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
"В данный момент то, что Дональд Трамп выиграл американские выборы, еще не чувствуется в этой военной ситуации, это большая беда. Надо пережить эти полтора месяца. Мы ведем активную дипломатическую работу для прекращения огня и ради мира", - заявил венгерский лидер.
По словам Орбана, Евросоюз продолжает наращивать помощь Киеву, которая может увеличить интенсивность украинского конфликта. Он также отметил, что решения Европарламента по внешней политике не обязательны для всех стран-членов ЕС.
В рамках своей предвыборной кампании Дональд Трамп обещал разрешить украинский кризис за сутки. Москва в свою очередь считает, что украинский конфликт требует более глубокого и сложного решения.
СМИ раскрыли способ Орбана помочь Трампу через кредит Украине