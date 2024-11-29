https://1prime.ru/20241129/orban-853193135.html

Победа Трампа пока не чувствуется, посетовал Орбан

Победа Трампа пока не чувствуется, посетовал Орбан - 29.11.2024, ПРАЙМ

Победа Трампа пока не чувствуется, посетовал Орбан

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США пока не ощущается в контексте конфликта на Украине, посетовал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T12:29+0300

2024-11-29T12:29+0300

2024-11-29T12:29+0300

политика

венгрия

сша

виктор орбан

дональд трамп

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США пока не ощущается в контексте конфликта на Украине, посетовал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."В данный момент то, что Дональд Трамп выиграл американские выборы, еще не чувствуется в этой военной ситуации, это большая беда. Надо пережить эти полтора месяца. Мы ведем активную дипломатическую работу для прекращения огня и ради мира", - заявил венгерский лидер.По словам Орбана, Евросоюз продолжает наращивать помощь Киеву, которая может увеличить интенсивность украинского конфликта. Он также отметил, что решения Европарламента по внешней политике не обязательны для всех стран-членов ЕС.В рамках своей предвыборной кампании Дональд Трамп обещал разрешить украинский кризис за сутки. Москва в свою очередь считает, что украинский конфликт требует более глубокого и сложного решения.

https://1prime.ru/20241014/orban-852162492.html

венгрия

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венгрия, сша, виктор орбан, дональд трамп