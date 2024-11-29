https://1prime.ru/20241129/oreshnik-853189318.html

Запуск "Орешника" заставляет задуматься весь Запад, заявил Орбан

Запуск "Орешника" заставляет задуматься весь Запад, заявил Орбан - 29.11.2024, ПРАЙМ

Запуск "Орешника" заставляет задуматься весь Запад, заявил Орбан

Запуск баллистической ракеты средней дальности "Орешник" заставляет задуматься весь Запад, рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T10:47+0300

2024-11-29T10:47+0300

2024-11-29T10:47+0300

вооружения

виктор орбан

запад

"орешник"

россия

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Запуск баллистической ракеты средней дальности "Орешник" заставляет задуматься весь Запад, рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Так, он подчеркнул, что демонстрация мощности новой российской ракеты должна призвать политиков Европы к ответственности. "Эта демонстрация оружия заставила всех нас задуматься. И я очень надеюсь, что это потребует осмотрительности не только от нас, но и от Западной Европы", - добавил политик в эфире радио Kossuth.Венгерский премьер объяснил, что "Орешник" является межконтинентальной баллистической ракетой, полностью готовой к ядерному оснащению. Политик рассказал, что после изучения технических параметров ядерного заряда пришел к заключению, что запуск такого оружия на самом деле превратит конфликт в ядерную войну.

https://1prime.ru/20241129/voyna-853188029.html

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виктор орбан, запад, "орешник", россия