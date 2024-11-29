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Запуск "Орешника" заставляет задуматься весь Запад, заявил Орбан - 29.11.2024, ПРАЙМ
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Запуск "Орешника" заставляет задуматься весь Запад, заявил Орбан
Запуск "Орешника" заставляет задуматься весь Запад, заявил Орбан - 29.11.2024, ПРАЙМ
Запуск "Орешника" заставляет задуматься весь Запад, заявил Орбан
Запуск баллистической ракеты средней дальности "Орешник" заставляет задуматься весь Запад, рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T10:47+0300
2024-11-29T10:47+0300
вооружения
виктор орбан
запад
"орешник"
россия
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Запуск баллистической ракеты средней дальности "Орешник" заставляет задуматься весь Запад, рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Так, он подчеркнул, что демонстрация мощности новой российской ракеты должна призвать политиков Европы к ответственности. "Эта демонстрация оружия заставила всех нас задуматься. И я очень надеюсь, что это потребует осмотрительности не только от нас, но и от Западной Европы", - добавил политик в эфире радио Kossuth.Венгерский премьер объяснил, что "Орешник" является межконтинентальной баллистической ракетой, полностью готовой к ядерному оснащению. Политик рассказал, что после изучения технических параметров ядерного заряда пришел к заключению, что запуск такого оружия на самом деле превратит конфликт в ядерную войну.
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виктор орбан, запад, "орешник", россия
Вооружения, Виктор Орбан, ЗАПАД, "Орешник", РОССИЯ
10:47 29.11.2024
 
Запуск "Орешника" заставляет задуматься весь Запад, заявил Орбан

Орбан: Западу следует прислушаться к призывам к осмотрительности

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Запуск баллистической ракеты средней дальности "Орешник" заставляет задуматься весь Запад, рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Так, он подчеркнул, что демонстрация мощности новой российской ракеты должна призвать политиков Европы к ответственности. "Эта демонстрация оружия заставила всех нас задуматься. И я очень надеюсь, что это потребует осмотрительности не только от нас, но и от Западной Европы", - добавил политик в эфире радио Kossuth.
Венгерский премьер объяснил, что "Орешник" является межконтинентальной баллистической ракетой, полностью готовой к ядерному оснащению. Политик рассказал, что после изучения технических параметров ядерного заряда пришел к заключению, что запуск такого оружия на самом деле превратит конфликт в ядерную войну.
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ВооруженияВиктор ОрбанЗАПАД"Орешник"РОССИЯ
 
 
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