https://1prime.ru/20241129/oreshnik-853191329.html

"Поразительно": на Западе раскрыли крупный провал США

"Поразительно": на Западе раскрыли крупный провал США - 29.11.2024, ПРАЙМ

"Поразительно": на Западе раскрыли крупный провал США

Неудача американской разведки в поиске информации о новой российской ракете "Орешник" до ее непосредственного применения удивляет, подчеркнул военный аналитик... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T11:51+0300

2024-11-29T11:51+0300

2024-11-29T11:51+0300

вооружения

сша

"орешник"

россия

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Неудача американской разведки в поиске информации о новой российской ракете "Орешник" до ее непосредственного применения удивляет, подчеркнул военный аналитик из Британии Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Это невероятно и поразительно, что американская разведка пропустила информацию о существовании этой российской ракеты "Орешник", — объяснил эксперт.По словам Меркуриса, Вашингтон сильно просчитался, не приняв во внимание вероятность такого ответа со стороны Москвы на разрешение бить дальнобойными ракетами вглубь российских территорий.

https://1prime.ru/20241129/dezertir-853190479.html

сша

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сша, "орешник", россия