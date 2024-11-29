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"Поразительно": на Западе раскрыли крупный провал США
"Поразительно": на Западе раскрыли крупный провал США - 29.11.2024, ПРАЙМ
"Поразительно": на Западе раскрыли крупный провал США
Неудача американской разведки в поиске информации о новой российской ракете "Орешник" до ее непосредственного применения удивляет, подчеркнул военный аналитик... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T11:51+0300
2024-11-29T11:51+0300
2024-11-29T11:51+0300
вооружения
сша
"орешник"
россия
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Неудача американской разведки в поиске информации о новой российской ракете "Орешник" до ее непосредственного применения удивляет, подчеркнул военный аналитик из Британии Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Это невероятно и поразительно, что американская разведка пропустила информацию о существовании этой российской ракеты "Орешник", — объяснил эксперт.По словам Меркуриса, Вашингтон сильно просчитался, не приняв во внимание вероятность такого ответа со стороны Москвы на разрешение бить дальнобойными ракетами вглубь российских территорий.
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сша, "орешник", россия
Вооружения, США, "Орешник", РОССИЯ
"Поразительно": на Западе раскрыли крупный провал США
Меркурис счел поразительным провал попыток США получить данные об "Орешнике"
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ.
Неудача американской разведки в поиске информации о новой российской ракете "Орешник" до ее непосредственного применения удивляет, подчеркнул военный аналитик из Британии Александр Меркурис в эфире
YouTube-канала Duran.
"Это невероятно и поразительно, что американская разведка пропустила информацию о существовании этой российской ракеты "Орешник", — объяснил эксперт.
По словам Меркуриса, Вашингтон сильно просчитался, не приняв во внимание вероятность такого ответа со стороны Москвы на разрешение бить дальнобойными ракетами вглубь российских территорий.
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