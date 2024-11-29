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"Поразительно": на Западе раскрыли крупный провал США - 29.11.2024, ПРАЙМ
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Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20241129/oreshnik-853191329.html
"Поразительно": на Западе раскрыли крупный провал США
"Поразительно": на Западе раскрыли крупный провал США - 29.11.2024, ПРАЙМ
"Поразительно": на Западе раскрыли крупный провал США
Неудача американской разведки в поиске информации о новой российской ракете "Орешник" до ее непосредственного применения удивляет, подчеркнул военный аналитик... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T11:51+0300
2024-11-29T11:51+0300
вооружения
сша
"орешник"
россия
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Неудача американской разведки в поиске информации о новой российской ракете "Орешник" до ее непосредственного применения удивляет, подчеркнул военный аналитик из Британии Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Это невероятно и поразительно, что американская разведка пропустила информацию о существовании этой российской ракеты "Орешник", — объяснил эксперт.По словам Меркуриса, Вашингтон сильно просчитался, не приняв во внимание вероятность такого ответа со стороны Москвы на разрешение бить дальнобойными ракетами вглубь российских территорий.
https://1prime.ru/20241129/dezertir-853190479.html
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сша, "орешник", россия
Вооружения, США, "Орешник", РОССИЯ
11:51 29.11.2024
 
"Поразительно": на Западе раскрыли крупный провал США

Меркурис счел поразительным провал попыток США получить данные об "Орешнике"

© Фото : Staff Sgt. Brittany MurphyЗапуск ракеты Minuteman III. Архивное фото
Запуск ракеты Minuteman III. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© Фото : Staff Sgt. Brittany Murphy
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Неудача американской разведки в поиске информации о новой российской ракете "Орешник" до ее непосредственного применения удивляет, подчеркнул военный аналитик из Британии Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
"Это невероятно и поразительно, что американская разведка пропустила информацию о существовании этой российской ракеты "Орешник", — объяснил эксперт.
По словам Меркуриса, Вашингтон сильно просчитался, не приняв во внимание вероятность такого ответа со стороны Москвы на разрешение бить дальнобойными ракетами вглубь российских территорий.
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
Названо число дезертиров из ВСУ
11:20
 
ВооруженияСША"Орешник"РОССИЯ
 
 
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